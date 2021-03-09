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Posted 9 марта 2021, 10:17

Published 9 марта 2021, 10:17

Modified 15 сентября 2022, 22:07

Updated 15 сентября 2022, 22:07

12 домов в Адмиралтейском районе Петербурга останутся без газа на два дня

9 марта 2021, 10:17
10 и 11 марта в нескольких домах отключат газоснабжение.

«ПетербургГаз» будет проводить технические работы в Адмиралтейском районе в среду 10 марта и в четверг 11 марта. В эти дни с 10.00 до 18.00 планируется отключение газа в ряде домов.

Как уточнили в пресс-службе Жилкомсервиса, без газа временно останутся жильцы домов №1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 и 15 на Средней Подьяческой улице и домов №10, 13 «А» и «Б» на Большой Подьяческой улице.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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