У метро «Проспект Большевиков» оборудуют общественное пространство за 118 млн рублей

Posted 7 марта 2021, 07:09
Published 7 марта 2021, 07:09
Modified 15 сентября 2022, 22:06
Updated 15 сентября 2022, 22:06
На проспекте Большевиков в Петербурге до конца 2021 года появится новое благоустроенное общественное пространство. Ожидается, что в районе Ледового дворца появится прогулочная зона, площадка для скейтборда, а также другие радости урбанистов.
Об этом в ходе визита в Невский район Петербурга рассказал градоначальник Александр Беглов. Он среди прочего сообщил о том, что пространство будет благоустроено на улице Коллонтай — вблизи Ледового дворца.
«Обязательно надо сделать интересное освещение, посмотреть как подсветить фасады. Также необходимы тёплые скамейки и подогрев пешеходных дорожек, чтобы было удобно проходить к метро», — цитирует телеканал 78.ru разговор Александра Беглова с главой Невского района.
Как сообщается, на обустройство всех этих удобств районной администрации уже выделены деньги. В общей сложности работы обойдутся в 118 миллионов рублей.