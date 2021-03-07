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Posted 7 марта 2021, 07:09

Published 7 марта 2021, 07:09

Modified 15 сентября 2022, 22:06

Updated 15 сентября 2022, 22:06

У метро «Проспект Большевиков» оборудуют общественное пространство за 118 млн рублей

7 марта 2021, 07:09
Губернатор Беглов пообещал, что новое общественное пространство появится на юго-востоке города до конца года.

На проспекте Большевиков в Петербурге до конца 2021 года появится новое благоустроенное общественное пространство. Ожидается, что в районе Ледового дворца появится прогулочная зона, площадка для скейтборда, а также другие радости урбанистов.

Об этом в ходе визита в Невский район Петербурга рассказал градоначальник Александр Беглов. Он среди прочего сообщил о том, что пространство будет благоустроено на улице Коллонтай — вблизи Ледового дворца.

«Обязательно надо сделать интересное освещение, посмотреть как подсветить фасады. Также необходимы тёплые скамейки и подогрев пешеходных дорожек, чтобы было удобно проходить к метро», — цитирует телеканал 78.ru разговор Александра Беглова с главой Невского района.

Как сообщается, на обустройство всех этих удобств районной администрации уже выделены деньги. В общей сложности работы обойдутся в 118 миллионов рублей.

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