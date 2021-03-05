«Какой ещё расквас?»: Новый логотип аэропорта Пулково навеял мысли о «расчленёнке»

Кроме того, в УК сообщили, что провели собственную экспертизу с привлечением специалистов в области психиатрии и психологии. Эксперты прямой ассоциации с расчленёнкой не усмотрели и напомнили о том, что красота, а также и противоположное впечатление — в глазах смотрящего.