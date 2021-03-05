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Posted 5 марта 2021, 04:53

Published 5 марта 2021, 04:53

Modified 15 сентября 2022, 22:06

Updated 15 сентября 2022, 22:06

«Какой ещё расквас?»: Новый логотип аэропорта Пулково навеял мысли о «расчленёнке»

5 марта 2021, 04:53
Товарный знак багажной службы не понравился жителям Петербурга ни визуально, ни текстово.

В петербургском аэропорту Пулково представили новый вариант логотипа сервиса упаковки багажа. Изображение появилось на сайте «Воздушных ворот Северной столицы» и в социальных сетях, и немедленно вызвало всеобщее веселье.

Логотип представляет собой стилизованное изображение чемодана с наложенными на него руками. Кроме того, рядом расположен слоган: «PACKBAG. Сохраним важное».

Пользователей смутил как шрифт, которым набрано слово «Packbag», так и изображение чемодана. «Packbag» помимо воли читается как «Расквас», а руки на чемодане навеяли пользователям мысли о «расчленёнке», которая превратилась в мрачный петербургский мем после нескольких жестоких убийств.

«Чтоб уж точно никто не забыл, что мы живём в Расчленинграде», — резвятся петербуржцы в комментариях.

В управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» изданию «Фонтанка» сообщили, что и логотип, и слоган были выбраны после проведения конкурса среди пассажиров Пулково и подписчиков в соцсетях.

«Более 6 000 человек были вовлечены в этот процесс. Мы доверяем их мнению и готовы его отстаивать», — уточнили в компании.

Кроме того, в УК сообщили, что провели собственную экспертизу с привлечением специалистов в области психиатрии и психологии. Эксперты прямой ассоциации с расчленёнкой не усмотрели и напомнили о том, что красота, а также и противоположное впечатление — в глазах смотрящего.

«Общее заключение следующее. Непрямую связь возможно установить между любыми предметами (изображениями) и событиями. Причиной этого может быть: нездоровая психика, негативный личный опыт, инфантилизм или вредительство», — отметили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

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#Транспорт#Новости
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