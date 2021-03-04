Судебные приставы вывозят технику петербургского «Метростроя» за долги

На данный момент общая сумма исполнительных производств составляет 1,2 млрд рублей. Несмотря на все долги, «Метрострой» продолжает работы на «коричневой» и «оранжевой» ветках. Однако их финансирование было резко снижено, чтобы привести в порядок две станции метро к Чемпионату Европы по футболу. Вполне вероятно, что дальнейшими работами на новых ветках метро будет заниматься другая компания, созданная руководством Петербурга совместно с банком ВТБ.