Судебные приставы вывозят технику петербургского «Метростроя» за долги

Posted 4 марта 2021, 07:15
Published 4 марта 2021, 07:15
Modified 15 сентября 2022, 22:06
Updated 15 сентября 2022, 22:06
Управление Федеральной службы судебных приставов в Петербурге в первые дни весны занялось вывозом техники ОАО «Метрострой». Об этом сообщает «Фонтанка».
Компания в рамках дела о банкротстве находится под процедурой наблюдения. «Метрострою» предъявили обязательства на 19 млрд рублей, однако судом пока признаны только 6 млрд рублей.
Технику вывозят с двух наземных площадок. Не исключено, что пока что забирают в большей степени те машины, которые в строительстве метро никак не задействованы. В перечне имущества, которые намерены забрать приставы, — 13 легковых служебных автомобилей, а также погрузчики, буровые установки, бульдозеры, экскаваторы и т.д.
На данный момент общая сумма исполнительных производств составляет 1,2 млрд рублей. Несмотря на все долги, «Метрострой» продолжает работы на «коричневой» и «оранжевой» ветках. Однако их финансирование было резко снижено, чтобы привести в порядок две станции метро к Чемпионату Европы по футболу. Вполне вероятно, что дальнейшими работами на новых ветках метро будет заниматься другая компания, созданная руководством Петербурга совместно с банком ВТБ.