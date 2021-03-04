newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта 2021, 07:15

Published 4 марта 2021, 07:15

Modified 15 сентября 2022, 22:06

Updated 15 сентября 2022, 22:06

Судебные приставы вывозят технику петербургского «Метростроя» за долги

4 марта 2021, 07:15
В рамках исполнительных производств на 1,2 млрд рублей приставы изымают технику, в основном легковые автомобили.

Управление Федеральной службы судебных приставов в Петербурге в первые дни весны занялось вывозом техники ОАО «Метрострой». Об этом сообщает «Фонтанка».

Компания в рамках дела о банкротстве находится под процедурой наблюдения. «Метрострою» предъявили обязательства на 19 млрд рублей, однако судом пока признаны только 6 млрд рублей.

Технику вывозят с двух наземных площадок. Не исключено, что пока что забирают в большей степени те машины, которые в строительстве метро никак не задействованы. В перечне имущества, которые намерены забрать приставы, — 13 легковых служебных автомобилей, а также погрузчики, буровые установки, бульдозеры, экскаваторы и т.д.

На данный момент общая сумма исполнительных производств составляет 1,2 млрд рублей. Несмотря на все долги, «Метрострой» продолжает работы на «коричневой» и «оранжевой» ветках. Однако их финансирование было резко снижено, чтобы привести в порядок две станции метро к Чемпионату Европы по футболу. Вполне вероятно, что дальнейшими работами на новых ветках метро будет заниматься другая компания, созданная руководством Петербурга совместно с банком ВТБ.

Материалы по теме
Ремонт станции метро «Чернышевская» в Петербурге продлится 20 месяцевИнновационные Smart-вагоны появятся в петербургском метро к 2022 годуБольшинство новых станций метро Петербурга откроют позже запланированного
#Транспорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика