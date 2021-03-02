Евгений Елин официально покинул пост вице-губернатора Петербурга

Полномочия Елина пока что разделили между его бывшими коллегами. Координация деятельности комитета имущественных отношений и комитета по госзаказу ушла к Эдуарду Батанову. Ещё два комитета, по экономической политике и по промышленной политике, отдали в ведение Максима Соколова.