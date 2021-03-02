Евгений Елин официально покинул пост вице-губернатора Петербурга

Posted 2 марта 2021, 09:34
Published 2 марта 2021, 09:34
Modified 15 сентября 2022, 22:06
Updated 15 сентября 2022, 22:06
Слухи о грядущей отставке вице-губернатора Евгения Елина подтвердились. Напомним, что соответствующая информация появилась ещё в середине февраля 2021 года.
С 1 марта Елина освободили от должности. Решение, по словам чиновника, было принято вместе с Александром Бегловым, а его будущая работа будет связана с развитием космического направления в S7 Group.
Полномочия Елина пока что разделили между его бывшими коллегами. Координация деятельности комитета имущественных отношений и комитета по госзаказу ушла к Эдуарду Батанову. Ещё два комитета, по экономической политике и по промышленной политике, отдали в ведение Максима Соколова.
Помимо этого, перераспределили полномочия и между действующими вице-губернаторами. Ведомый Эдуардом Батановым комитет по делам Арктики ушёл к Владимиру Княгинину. ГАТИ и Гостехнадзор от Батанова перешли к Николаю Бондаренко.