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Posted 1 марта 2021, 07:39

Published 1 марта 2021, 07:39

Modified 15 сентября 2022, 22:06

Updated 15 сентября 2022, 22:06

После ничейного матча «Зенита» и «Ростова» задержали 44 человека

1 марта 2021, 07:39
Сюжет
Зенит
Болельщикам вменялись нарушения КоАП.

27 февраля прошли первые матчи весенней части первенства Российской Премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» начал вторую половину сезона домашней игрой с «Ростовом».

Подопечные Сергея Семака не смогли выиграть у южан, закончив встречу со счётом 2:2. По словам главного тренера, «Зениту» удалось переломить игру, однако сами себе усложнили жизнь.

Между тем, после игры задержали 44 болельщиков. Сотрудники правоохранительных органов забирали людей как со стадионов, так и с прилегающей территории. На данный момент известно, что им вменяются административные правонарушения.

Отметим, что на трибунах присутствовало 23 тысячи человек. Следующая игра «Зенита» состоится 8 марта на выезде против казанского «Рубина», идущего девятым в турнирной таблице.

#Спорт#Зенит#Новости
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