После ничейного матча «Зенита» и «Ростова» задержали 44 человека

Posted 1 марта 2021, 07:39
Published 1 марта 2021, 07:39
Modified 15 сентября 2022, 22:06
Updated 15 сентября 2022, 22:06
27 февраля прошли первые матчи весенней части первенства Российской Премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» начал вторую половину сезона домашней игрой с «Ростовом».
Подопечные Сергея Семака не смогли выиграть у южан, закончив встречу со счётом 2:2. По словам главного тренера, «Зениту» удалось переломить игру, однако сами себе усложнили жизнь.
Между тем, после игры задержали 44 болельщиков. Сотрудники правоохранительных органов забирали людей как со стадионов, так и с прилегающей территории. На данный момент известно, что им вменяются административные правонарушения.
Отметим, что на трибунах присутствовало 23 тысячи человек. Следующая игра «Зенита» состоится 8 марта на выезде против казанского «Рубина», идущего девятым в турнирной таблице.