Изможденный вид мужа Анастасии Заворотнюк озаботил фанатов

Posted 1 марта 2021, 19:47
Published 1 марта 2021, 19:47
Modified 15 сентября 2022, 22:06
Updated 15 сентября 2022, 22:06
Фигурист Петр Чернышев вместе с Татьяной Навкой принял участие в работе над документальным фильмом американского телевидения. По словам Навки, эта лента будет посвящена современной России, без стереотипов про балалайки и медведей. Авторы фильма собираются показать традиции и культуру нашей державы, а также рассказать о знаменитых спортсменах и талантливых россиянах. Для этого проекта Чернышев и Навка вышли на лед катка возле Кремля, и исполнили пару номеров.
После съемок супруга Дмитрия Пескова опубликовала несколько снимков совместно с Чернышевым и исполнителем роли Супермена в сериале, который радовал телезрителей в далекие 90-е. Однако внимание фанатов привлекли не декорации, не известный актер, а то, как выглядит напарник Навки. Многие подписчики Татьяны отметили, что Петр выглядит осунувшимся и изможденным, будто бы это он проходит длительное лечение от рака. По мнению фанатов, болезнь супруги дается спортсмену нелегко – он вынужден не только много работать, чтобы финансировать лечение Заворотнюк, но и после работы всецело помогать жене.
Напомним, о ходе лечения Анастасии известно мало – семья не любит распространяться на этот счет, и рассказывает о ее здоровье очень редко. Так, недавно старшая дочь Заворотнюк призналась, что состояние мамы – тяжелое, поэтому о завершении лечения говорить пока не приходится. Тем не менее, родные верят, что вместе им удастся справиться с болезнью артистки.