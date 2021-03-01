Изможденный вид мужа Анастасии Заворотнюк озаботил фанатов

После съемок супруга Дмитрия Пескова опубликовала несколько снимков совместно с Чернышевым и исполнителем роли Супермена в сериале, который радовал телезрителей в далекие 90-е. Однако внимание фанатов привлекли не декорации, не известный актер, а то, как выглядит напарник Навки. Многие подписчики Татьяны отметили, что Петр выглядит осунувшимся и изможденным, будто бы это он проходит длительное лечение от рака. По мнению фанатов, болезнь супруги дается спортсмену нелегко – он вынужден не только много работать, чтобы финансировать лечение Заворотнюк, но и после работы всецело помогать жене.