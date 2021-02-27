В Татрстане опровергли информацию, что люди умирают после прививки от COVID-19

Свыше 20 человек пострадали в Ставрополе во время катания с горки. Как пишет newstracker.ru, в регионе наблюдается проблема неорганизованного зимнего отдыха: люди ходят кататься на санках и лыжах на очень крутой склон в лесу. С начала года несколько десятков человек обратились за помощью с различными травмами и переломами, полученными на этой горке.