В Татрстане опровергли информацию, что люди умирают после прививки от COVID-19

Posted 27 февраля 2021, 15:34
Published 27 февраля 2021, 15:34
Modified 15 сентября 2022, 22:06
Updated 15 сентября 2022, 22:06
Татарстан
Власти Татарстана опровергли информацию, что люди умирают после прививки от коронавируса. Как пишет inkazan.ru, ранее в сети появилась информация о смерти женщины, которая после вакцины пожаловалась на высокую температуру. Через несколько дней ее парализовало и она умерла. Власти заявили, что причиной смерти стало осложнение заболевания, которое не связано с COVID-19.
Башкирия
В Башкирии начнут штрафовать за продажу энергетиков несовершеннолетним подросткам, пишет Mkset. Согласно законопроекту, гражданам придется заплатить от трех до четырех тысяч рублей, а должностным лицам в десять раз больше. Юридическим лицам за нарушение будет выписан штраф в размере 150-200 тысяч рублей.
Нижегородская область
После взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде под завалами оказались два человека. Как пишет NewsNN, одна женщина находится в сознании, ее пытаются извлечь из-под обломков. Вторую пострадавшую пока не обнаружили. По предварительным данным, трагедия произошла в результате взрыва бытового газа.
Удмуртия
С 1 января по 25 февраля в Удмуртии произошло 311 пожаров. Это на 28,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Как пишет udm-info.ru, более чем в 2 раза увеличилось число пожаров по причине нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования.
Ростовская область
В Ростовской области задержали главу администрации Куйбышевского района Наталью Мирющенко. Ей вменяется взятка 2,7 миллиона рублей, пишет rostovgazeta.ru. Подробностей задержания и информации по обвинению пока нет.
Приморье
Во Владивостоке суд решил участь граждан, организовавших незаконный въезд иностранцев в Россию. Усилиями группы в страну за 3 года попало более 1 200 граждан других государств. Двое главарей получили реальные сроки, их подчинённые отделались условными, пишет vostokmedia.com.
Омская область
В опросах омских пабликов накрутили голоса за храм. Как пишет gorod55.ru, за сутки количество голосующих за строительство храма в одном из скверов подскочило с 4% до 60%. Согласно статистике, большинство голосовавших были из Москвы, Казахстана и Украины. В комментариях также появлялись однотипные комментарии с фейковых страниц, заявляющие о необходимости строительства храма.
Оренбургская область
В Оренбурге задержка рейса с вакциной привела к коллапсу в поликлинике. Издание 56orb.ru пишет, что очередь почти полностью состояла из пожилых людей старше 60 лет, которые начали друг с другом ругаться. Трудности также возникли с выдачей бланков - люди были вынуждены штурмовать кабинет врача, чтобы получить бланк согласия.
Карелия
Пандемия коронавируса хорошо повлияла на приюты для животных. Как сообщает karelinform.ru, в 2020 году жители республики забирали животных активнее, чем годом ранее. По словам работников петрозаводского приюта, они придумали систему «Фотопривет», когда человек по фотографиям выбирает наиболее приглянувшегося питомца и отправляет деньги на его содержание. Такой метод помог пристроить много животных.
Тюменская область
Падение двух башенных кранов в Тюмени, которое произошло во время урагана, признали несчастным случаем, связанным с производством. Как пишет nashgorod.ru, в результате происшествия пострадали два машиниста, которые были госпитализированы с тяжелыми травмами. Следствие установило, что причиной послужила неудовлетворительная организация производства работ.
Хабаровский край
В Хабаровском крае приступили к ликвидации 60-летней свалки. Как сообщает transsibinfo.com, мусорный полигон признали опасным для экологии Хабаровского района, а также для здоровья людей, проживающих в близлежащих населенных пунктах. Техническую рекультивацию планируют завершить к началу 2024 года, после чего территорию засыпят грунтом и засадят деревьями.
Ставропольский край
Свыше 20 человек пострадали в Ставрополе во время катания с горки. Как пишет newstracker.ru, в регионе наблюдается проблема неорганизованного зимнего отдыха: люди ходят кататься на санках и лыжах на очень крутой склон в лесу. С начала года несколько десятков человек обратились за помощью с различными травмами и переломами, полученными на этой горке.
Челябинская область
Российский журналист и блогер Алексей Пивоваров посоветовал режиссерам снимать триллеры в Челябинске. Как пишет kursdela.biz, он обратил внимание на проблемы с экологией, угрожающую архитектуру и необустроенность города. «Челябинск производит впечатление места, из которого нужно поскорее уехать», - написал он в своем Инстаграме.
ХМАО
Власти Сургута опубликовали список объектов-нарушителей по уборке крыш от снега. В ходе выборочных проверок за несвоевременную очистку в список нарушителей уже попали Сургутский государственный педагогический университет и 7 торговых центров города, пишет muksun.fm.
Волгоградская область
Уголовное дело за подкуп свидетелей возбуждено в Волгограде против адвоката, который защищал подсудимого по уголовному делу об убийстве. Как пишет novostivolgograda.ru, 48-летний юрист предложил главным свидетелям обвинения сообщить суду, что они не видели предполагаемого убийцу в квартире потерпевшего день преступления.
Свердловская область
Жительница Екатеринбурга добилась в суде компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей за полученные травмы в результате ДТП, устроенного водителем «Яндекс.Такси». Из-за них женщина утратила профессиональную работоспособность на 30%, пишет издание tagilcity.ru.
Хакасия
Правительство Хакасии не платит за свет, энергетики грозят отключить детсады и школы. Как сообщает newkhakasiya.online, отключить образовательные учреждения, в частности, в ближайшее время могут в Усть-Абаканском районе. В Аскизском районе долги республиканского бюджета составляют 17 млн рублей, в Алтайском – около 15 млн.
Сибирь
В Новосибирске депутаты от оппозиции в горсовете выступили с инициативой снизить минимальное число членов для формирования фракций. Как пишет atas.info, идею выдвинула коалиция «Новосибирск 2020».