Максим Фадеев показал свое фото до набора веса

Posted 27 февраля 2021, 08:28
Published 27 февраля 2021, 08:28
Modified 15 сентября 2022, 22:06
Updated 15 сентября 2022, 22:06
Популярный музыкант и продюсер решил посчитать число инструментов, на которых он умеет играть. Фадеев признался, что освоение нового инструмента похоже на изучение иностранного языка, а потому за свою жизнь он успел попрактиковаться не только за пианино, но даже за барабанной установкой. Поэтому, разбирал старые архивы, он натолкнулся на редкую фотографию двадцатилетней давности, на которой он сидит за барабанной установкой. Артист, который еще не начал набирать вес, запечатлен в полосатом пуловере и простых синих джинсах. При этом он еще не успел побриться налысо и отрастить бороду, из-за чего многие подписчики не узнали его с роскошной шевелюрой.
«Мы готовим фильм, в котором расскажем, чем занимается MALFA все это время! Как я и говорил, это будет нечто, что многих приятно удивит, а врагов расстроит. Сразу скажу, это не связано с артистами!» - анонсировал новый проект музыкант.
Напомним, не так давно именитый артист весил 211 килограмм. По его словам, он страдал от лишнего веса последнюю четверть века, однако собрался с силами и начал борьбу с килограммами лишь в прошлом году. Результатом кардинального подхода (Фадеев отказался от жирного, жареного и сладкого, а также ел только овощи, приготовленные на пару и пил воду перед приемами пищи) стало похудение на 107 килограммов.