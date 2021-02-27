Максим Фадеев показал свое фото до набора веса

Популярный музыкант и продюсер решил посчитать число инструментов, на которых он умеет играть. Фадеев признался, что освоение нового инструмента похоже на изучение иностранного языка, а потому за свою жизнь он успел попрактиковаться не только за пианино, но даже за барабанной установкой. Поэтому, разбирал старые архивы, он натолкнулся на редкую фотографию двадцатилетней давности, на которой он сидит за барабанной установкой. Артист, который еще не начал набирать вес, запечатлен в полосатом пуловере и простых синих джинсах. При этом он еще не успел побриться налысо и отрастить бороду, из-за чего многие подписчики не узнали его с роскошной шевелюрой.