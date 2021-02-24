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Posted 24 февраля 2021, 07:17

Published 24 февраля 2021, 07:17

Modified 15 сентября 2022, 22:06

Updated 15 сентября 2022, 22:06

Мужчина с муляжом гранаты попытался ограбить банк в Петербурге

24 февраля 2021, 07:17
Тёмная одежда, медицинская маска и муляж гранаты не помогли добыть денег уроженцу Ставропольского края.

23 февраля полиция задержала подозреваемого в попытке ограбить банк в Василеостровском районе. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Леобласти, у мужчины был муляж гранаты.

Вечером 19 февраля он попытался ограбить банк. Вошёл в чёрной одежде и медицинской маске, в руке был муляж гранаты.

Он потребовал у сотрудницы выдать ему деньги, но та нажала тревожную кнопку. Грабитель скрылся, не похитив ни копейки.

Вчера выяснилось, что мужчине 30 лет, он из Ставропольского края. Против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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