Жители Петербурга подали более 250 жалоб на качество уборки снега

Больше всего жалоб на неубранный снег поступило в трёх районах города — Калининском, Выборгском и Адмиралтейском. В общей сложности на качество уборки снега за длинные выходные пожаловались более 25 раз Кроме того, в некоторых районах Петербурга горожане осталяют послания коммунальщикам, вытоптанные на снегу.