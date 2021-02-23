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Posted 23 февраля 2021, 10:45

Published 23 февраля 2021, 10:45

Modified 15 сентября 2022, 22:05

Updated 15 сентября 2022, 22:05

Жители Петербурга подали более 250 жалоб на качество уборки снега

23 февраля 2021, 10:45
Лидером по количеству жалоб стали Выборгский и Адмиралтейский районы.

После аномального снегопада в разных районах Петербурга местные жители жалуются на качество уборки снега. По мнению горожан, коммунальные службы Северной столицы не справляются со своими обязанностями.

Больше всего жалоб на неубранный снег поступило в трёх районах города — Калининском, Выборгском и Адмиралтейском. В общей сложности на качество уборки снега за длинные выходные пожаловались более 25 раз Кроме того, в некоторых районах Петербурга горожане осталяют послания коммунальщикам, вытоптанные на снегу.

Со своей стороны в Смольном сообщили, что в городе работают телефонные горячие линии, по которым жители города могут задать волнующие их вопросы, касающиеся уборки снега. Все принятые и обработанные заявки передаются «на места», в районные администрации.

Напомним, накануне власти отчитались о переработке рекордного количества снега в плавильных пунктах. А житель Московского района вытоптал на снегу послание коммунальщикам, но оно осталось без ответа.

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