Жители Петербурга подали более 250 жалоб на качество уборки снега

Posted 23 февраля 2021, 10:45
Published 23 февраля 2021, 10:45
Modified 15 сентября 2022, 22:05
Updated 15 сентября 2022, 22:05
После аномального снегопада в разных районах Петербурга местные жители жалуются на качество уборки снега. По мнению горожан, коммунальные службы Северной столицы не справляются со своими обязанностями.
Больше всего жалоб на неубранный снег поступило в трёх районах города — Калининском, Выборгском и Адмиралтейском. В общей сложности на качество уборки снега за длинные выходные пожаловались более 25 раз Кроме того, в некоторых районах Петербурга горожане осталяют послания коммунальщикам, вытоптанные на снегу.
Со своей стороны в Смольном сообщили, что в городе работают телефонные горячие линии, по которым жители города могут задать волнующие их вопросы, касающиеся уборки снега. Все принятые и обработанные заявки передаются «на места», в районные администрации.
Напомним, накануне власти отчитались о переработке рекордного количества снега в плавильных пунктах. А житель Московского района вытоптал на снегу послание коммунальщикам, но оно осталось без ответа.