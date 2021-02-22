Петербуржец украсил снег надписями, чтобы коммунальщики его убрали

Posted 22 февраля 2021, 19:19
Published 22 февраля 2021, 19:19
Modified 15 сентября 2022, 22:05
Updated 15 сентября 2022, 22:05
Обитатель жилого комплекса «Две столицы» вытоптал в сугробах возле своего дома надписи, которыми хотел привлечь внимание управляющей компании. Мужчина по имени Михаил Глазунов написал на снегу фразы «Хватит собирать картон!» и «Пора убрать снег!» в надежде на то, что коммунальщики последуют его призывам.
Как сообщает издание «Фонтанка», Глазунов вышел на прогулку около семи часов утра, чтобы протоптать свои воззвания на снегу.
Однако его усилия пропали даром. В отличие от надписи «Свободу Навальному», которую со льда реки Фонтанки убрали в кратчайшие сроки, лозунги Михаила Глазунова, кажется, никто просто не заметил. К полудню их занесло снегом.
«Техника работает, дворники работают все сегодня в режиме с 7 утра. Другое дело то, что периодически идёт снег. Дорожки основные все расчищены», — со своей стороны рассказал диспетчер управляющей компании ЖК «Две столицы».