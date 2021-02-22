newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля 2021, 19:19

Published 22 февраля 2021, 19:19

Modified 15 сентября 2022, 22:05

Updated 15 сентября 2022, 22:05

Петербуржец украсил снег надписями, чтобы коммунальщики его убрали

22 февраля 2021, 19:19
Оказалось, что надписи «Хватит собирать картон!» и «Пора убрать снег!» сотрудников управляющей компании не мотивируют.

Обитатель жилого комплекса «Две столицы» вытоптал в сугробах возле своего дома надписи, которыми хотел привлечь внимание управляющей компании. Мужчина по имени Михаил Глазунов написал на снегу фразы «Хватит собирать картон!» и «Пора убрать снег!» в надежде на то, что коммунальщики последуют его призывам.

Как сообщает издание «Фонтанка», Глазунов вышел на прогулку около семи часов утра, чтобы протоптать свои воззвания на снегу.

Однако его усилия пропали даром. В отличие от надписи «Свободу Навальному», которую со льда реки Фонтанки убрали в кратчайшие сроки, лозунги Михаила Глазунова, кажется, никто просто не заметил. К полудню их занесло снегом.

«Техника работает, дворники работают все сегодня в режиме с 7 утра. Другое дело то, что периодически идёт снег. Дорожки основные все расчищены», — со своей стороны рассказал диспетчер управляющей компании ЖК «Две столицы».

Материалы по теме
Сотрудники МЧС расчехлили шланги у Фонтанки, где на снегу вытоптали «Навального»Ночной снегопад в Петербурге спровоцировал коллапс на дорогах
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика