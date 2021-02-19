«В последний раз»: Джигурда женится на своей бывшей жене

«Это была любовь с первого взгляда, я в первый же день признался ей в любви и предложил стать моей женой. Ей тогда нажужжали в уши всяких гадостей обо мне, и она улетела во Францию. Через два дня сама мне позвонила и в слезах сказала, что любит, что дышать без меня не может», — заявил Джигурда.