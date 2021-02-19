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Posted 18 февраля 2021, 21:08

Published 18 февраля 2021, 21:08

Modified 15 сентября 2022, 22:04

Updated 15 сентября 2022, 22:04

«В последний раз»: Джигурда женится на своей бывшей жене

18 февраля 2021, 21:08
Скандально известный артист рассказал, что снова решил связать себя узами брака с Мариной Анисимовой.

Известный своим вызывающим поведением и высказываниям артист объявил, что вскоре женится в третий раз. Его избранницей стала олимпийская чемпионка по танцам на льду Марина Анисина, с которой артист уже состоял в браке на протяжении восьми лет – от нее у Джигурды остались двое детей: сын Мик-Анжель-Крист и дочь Эва-Влада.

Спустя несколько лет после развода артист решил, что самое время вернуть свою бывшую любовь, которую он считает богиней. Поначалу он хотел сыграть свадьбу 23 февраля – аккурат в тот же день, когда они поженились в первый раз.

«Это была любовь с первого взгляда, я в первый же день признался ей в любви и предложил стать моей женой. Ей тогда нажужжали в уши всяких гадостей обо мне, и она улетела во Францию. Через два дня сама мне позвонила и в слезах сказала, что любит, что дышать без меня не может», — заявил Джигурда.

Стоит заметить, что развелись Никита Джигурда и Марина Анисимова в 2016 году. Их расставание сопровождалось серьезным скандалом – спортсменка заявляла, что у артиста не все в порядке с головой. Тем не менее, паре удалось примириться, и год назад они снова подали заявление в ЗАГС. Правда, свадьба долгое время откладывалась из-за антикоронавирусных ограничений.

На торжество уже пообещали явиться певица и телеведущая Милена Дейнега и близкий друг Джигурды, Ливан Тодуа. Дети семейной пары праздник пропустят – несмотря на то, что они одобряют решение родителей, они не успеют приехать из Франции. Поэтому они поздравят воссоединившуюся семью на юбилее артиста, который пройдет 27 марта.

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#Общество#Новости
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