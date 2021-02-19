В Петербурге выросла суточная смертность от коронавируса

Posted 19 февраля 2021, 08:40
Published 19 февраля 2021, 08:40
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
1087 случаев коронавируса зафиксировали в Санкт-Петербурге за последние сутки. По данным оперативного штаба, который обнародовал статистику в пятницу, 19 февраля, скончалось еще 47 человек. Это на пять больше, чем днем ранее.
Еще 11 пациентов умерли в Ленинградской области. В 47-ме регионе выявили за день 188 случаев коронавируса. Это на один больше, чем сутками ранее и на два больше, чем позавчера.
В России за последний день выявили 13,4 тысячи случаев коронавируса. Зафиксировано 470 летальных исходов. За весь период пандемии в стране скончалось 82,3 тысячи человек.