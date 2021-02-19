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Posted 19 февраля 2021, 08:26

Published 19 февраля 2021, 08:26

Modified 15 сентября 2022, 22:04

Updated 15 сентября 2022, 22:04

В черте города Ленинградской области заметили волков

19 февраля 2021, 08:26
В ближайшее время их намерены ликвидировать специалисты охотнадзора.

Диких животных заметили в черте города Тихвина в Ленинградской области на этой неделе. На Фишевой горе гуляли несколько волков, сообщает online47 со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Факт появления волков подтвердили и в региональном комитете по охране, контролю и использованию животного мира, специалисты которого обследовали территорию и поговорили с местными жителями.

В ближайшее время в окрестностях Тихвина специалисты охотнадзора собираются «отрегулировать численность волков». Другими словами, угрожающих людям диких животных планируют ликвидировать.

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