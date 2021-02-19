В черте города Ленинградской области заметили волков

Posted 19 февраля 2021, 08:26
Published 19 февраля 2021, 08:26
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
Диких животных заметили в черте города Тихвина в Ленинградской области на этой неделе. На Фишевой горе гуляли несколько волков, сообщает online47 со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
Факт появления волков подтвердили и в региональном комитете по охране, контролю и использованию животного мира, специалисты которого обследовали территорию и поговорили с местными жителями.
В ближайшее время в окрестностях Тихвина специалисты охотнадзора собираются «отрегулировать численность волков». Другими словами, угрожающих людям диких животных планируют ликвидировать.