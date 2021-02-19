У трех иностранцев в Петербурге изъяли более 60 кг кокаина

Posted 19 февраля 2021, 09:39
Published 19 февраля 2021, 09:39
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
Международный канал поставки кокаина в Российскую Федерацию пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности. В Северной столице задержали трех иностранцев, у которых изъяли более 60 килограммов этого наркотика.
Операцию провели вместе с сотрудниками пограничного управления по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщили ТАСС в пятницу, 19 февраля, в Центре общественных связей ФСБ. Подробности операции не раскрываются.
По фактам возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на производство, сбыт и пересылку наркотических средств». Максимальная санкция по статье за незаконный оборот наркотиков в стране – лишение свободы вплоть до пожизненного.