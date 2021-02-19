Самолет из Санкт-Петербурга в Занзибар был задержан на 18 часов

Posted 19 февраля 2021, 06:06
Published 19 февраля 2021, 06:06
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
Рейс из Санкт-Петербурга в Занзибар в четверг, 18 февраля, был задержан на 18 часов. Самолет с 332 пассажирами на борту вылетел в Танзанию в 22:26.
Проверку в связи с задержкой начала Северо-Западная транспортная прокуратура. В аэропорт Пулково для изучения обстоятельств выезжал сотрудник ведомства, сообщает ТАСС.
Рейс авиакомпании Azur Air должен был отправиться в африканскую страну в 3:55 по московскому времени накануне, но был задержан. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность лайнера. Обстоятельства происшествия выясняются.