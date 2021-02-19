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Posted 19 февраля 2021, 06:06

Published 19 февраля 2021, 06:06

Modified 15 сентября 2022, 22:04

Updated 15 сентября 2022, 22:04

Самолет из Санкт-Петербурга в Занзибар был задержан на 18 часов

19 февраля 2021, 06:06
Лайнер вылетел в 11-м часу вечера накануне.

Рейс из Санкт-Петербурга в Занзибар в четверг, 18 февраля, был задержан на 18 часов. Самолет с 332 пассажирами на борту вылетел в Танзанию в 22:26.

Проверку в связи с задержкой начала Северо-Западная транспортная прокуратура. В аэропорт Пулково для изучения обстоятельств выезжал сотрудник ведомства, сообщает ТАСС.

Рейс авиакомпании Azur Air должен был отправиться в африканскую страну в 3:55 по московскому времени накануне, но был задержан. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность лайнера. Обстоятельства происшествия выясняются.

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#Транспорт#Новости
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