Рыночные цены на нефть подверглись корректировке из-за непогоды в Техасе

Posted 19 февраля 2021, 09:45
Published 19 февраля 2021, 09:45
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
19 февраля котировки на нефть снижаются. Ещё день назад был побит годовой максимум, сообщает oilcapital.ru.
На данный момент апрельские фьючерсы на нефть от Brent торгуются на уровне 63 долларов, мартовские фьючерсы WTI — на уровне 59-60 долларов.
В первую очередь этому способствует нормализация ситуации в Техасе, где зафиксировали аномальные морозы и снегопад. Они привели к проблемам с подачей электричества. Стоит, правда, отметить, что экономическая активность в Техасе по-прежнему фактически парализована.
Вследствие всего этого спрос у нефтеперерабатывающих предприятий будет на сниженном уровне. Кроме того, инвесторы игнорируют информацию о снижении запасов сырой нефти в США. Не исключено, что причиной этому служит как раз снижение спроса и ожидаемое накопление запасов.
По итогам недели, судя по опубликованным отчётам, запасы нефти в США сократились на 7,2 млн баррелей. Также зафиксировали снижение запасов дистиллятов и увеличение запасов бензина.