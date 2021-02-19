Рыночные цены на нефть подверглись корректировке из-за непогоды в Техасе

Вследствие всего этого спрос у нефтеперерабатывающих предприятий будет на сниженном уровне. Кроме того, инвесторы игнорируют информацию о снижении запасов сырой нефти в США. Не исключено, что причиной этому служит как раз снижение спроса и ожидаемое накопление запасов.