newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля 2021, 09:45

Published 19 февраля 2021, 09:45

Modified 15 сентября 2022, 22:04

Updated 15 сентября 2022, 22:04

Рыночные цены на нефть подверглись корректировке из-за непогоды в Техасе

19 февраля 2021, 09:45
Ситуация в Техасе отразилась на ценах на нефть не лучшим образом: после заметного роста с 19 февраля идёт «отыгрыш» в обратном направлении.

19 февраля котировки на нефть снижаются. Ещё день назад был побит годовой максимум, сообщает oilcapital.ru.

На данный момент апрельские фьючерсы на нефть от Brent торгуются на уровне 63 долларов, мартовские фьючерсы WTI — на уровне 59-60 долларов.

В первую очередь этому способствует нормализация ситуации в Техасе, где зафиксировали аномальные морозы и снегопад. Они привели к проблемам с подачей электричества. Стоит, правда, отметить, что экономическая активность в Техасе по-прежнему фактически парализована.

Вследствие всего этого спрос у нефтеперерабатывающих предприятий будет на сниженном уровне. Кроме того, инвесторы игнорируют информацию о снижении запасов сырой нефти в США. Не исключено, что причиной этому служит как раз снижение спроса и ожидаемое накопление запасов.

По итогам недели, судя по опубликованным отчётам, запасы нефти в США сократились на 7,2 млн баррелей. Также зафиксировали снижение запасов дистиллятов и увеличение запасов бензина.

Материалы по теме
Аналитики осторожно предсказывают рост рынка нефти в 2021 годуГосударства будут переходить не только на ВИЭ, но и на геотермальную энергетикуРост добычи нефти прогнозируют в США на 2021 год
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика