Месячная норма снега может выпасть в Петербурге за праздники

Posted 19 февраля 2021, 06:46
Published 19 февраля 2021, 06:46
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
Мощный снегопад ожидается в Санкт-Петербурге в предстоящие праздничные выходные, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«Мощный североатлантический циклон, приближаясь с северо-запада, проведёт первую репетицию снегопадов уже в субботу, но пока снег будет небольшим», - написал он на странице в Facebook.
Затем осадки усилятся, пик снегопада придется на День защитника Отечества. Возможен порывистый ветер и метели. За четыре дня в Северной столице может выпасть 25-35 мм осадков при месячной норме в 31 мм.
Температура воздуха в дневные часы составит 6-11 градусов ниже нуля, в воскресенье – на пару градусов теплее. Снег прекратится в среду, 24 февраля.