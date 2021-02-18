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Posted 18 февраля 2021, 12:17

Published 18 февраля 2021, 12:17

Modified 15 сентября 2022, 22:04

Updated 15 сентября 2022, 22:04

В Санкт-Петербурге насчитали 100 тысяч бездомных кошек

18 февраля 2021, 12:17
Безнадзорных собак чуть меньше – около 5 тысяч.

Порядка 100 тысяч бездомных кошек и около 5 тысяч бездомных собак насчитывается в Санкт-Петербурге, сообщил начальник управления ветеринарии Юрий Андреев. У жителей живет до миллиона кошек и не менее 300 тысяч собак.

«В 23 тысячах многоквартирных домовладений их проживает от 70 до 100 тыс. - тех самых подвальных кошек, которые тоже приносят массу проблем разного свойства нашему городу», - приводит слова Андреева «Интерфакс».

По его словам, во время пандемии коронавируса ситуация с бездомными животными улучшилась: люди во время самоизоляции стали больше времени уделять питомцам.

«Те собачки и кошки, которые были воспитаны и подросли на территории дачных участков, остались там же, под присмотром владельцев», - заявил Андреев.

По данным управления ветеринарии, в городе действуют 17 приютов, где содержатся до 2 тысяч собак и более 2 тысяч кошек. В прошлом году Смольный впервые выделил средства на кастрацию безнадзорных животных. За год кастрировали почти 1,8 тысячи собак и стерилизовали 1,3 тысячи кошек.

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