В Санкт-Петербурге насчитали 100 тысяч бездомных кошек

По данным управления ветеринарии, в городе действуют 17 приютов, где содержатся до 2 тысяч собак и более 2 тысяч кошек. В прошлом году Смольный впервые выделил средства на кастрацию безнадзорных животных. За год кастрировали почти 1,8 тысячи собак и стерилизовали 1,3 тысячи кошек.