Жители Ленинградской области сообщили о подземных толчках

По словам очевидцев, в шкафах звенела посуда, дребезжали стекла, с крыш падал снег, сообщает «Маяк». В администрации, а также в пожарной части сообщили, что не обладают информацией о взрывах или подобных ЧП вблизи города. Обращений о катаклизмах не поступало.