Жители Ленинградской области сообщили о подземных толчках

Posted 17 февраля 2021, 07:29
Published 17 февраля 2021, 07:29
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
Жители Соснового бора в Ленинградской области в начале этой недели сообщили о подземных толчках. Их сравнили со «взрывами», которые было слышно в разных районах города 15-16 февраля.
По словам очевидцев, в шкафах звенела посуда, дребезжали стекла, с крыш падал снег, сообщает «Маяк». В администрации, а также в пожарной части сообщили, что не обладают информацией о взрывах или подобных ЧП вблизи города. Обращений о катаклизмах не поступало.
Ведущий инженер сейсмостанции «Пулково» Владимир Карпинский рассказал, что была зарегистрирована некая сейсмическая активность. Толчки шли серией, что необычно для взрывных работ или землятресений.
Вероятно, активность связана с неким техногенным явлением. Ее точную природу установить невозможно. При этом на других станциях Ленобласти, например в Выборге, никакой активности замечено не было.