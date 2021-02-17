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Posted 17 февраля 2021, 11:49

Published 17 февраля 2021, 11:49

Modified 15 сентября 2022, 22:04

Updated 15 сентября 2022, 22:04

Спикер ЗакСа заявил о необходимости сохранения «президентства Российской империи»

17 февраля 2021, 11:49
Вячеслав Макаров наградил росгвардейцев.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров на заседании в среду, 17 февраля, назвал Россию империей. Это произошло во время обсуждения решения об объявлении благодарности росгвардейцам.

«Мы должны объединиться, сохранить великий институт – институт президентства Российской империи», - приводит слова спикера Закс.Ру.

Макаров также обратился к оппозиционным депутатам, попросив их не «шакалить» у иностранных консульств, а также рассказал о методичках по «цветным революциям».

Большинство депутатов проголосовали за объявление благодарности силовикам, против выступили оппозиционеры. Ранее Макаров уже дважды за неделю вручал благодарности представителям силовых ведомств – сотрудникам полиции и Росгвардии. Так, он наградил силовиков за охрану Мариинского дворца во время незаконных митингов.

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