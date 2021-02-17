Спикер ЗакСа заявил о необходимости сохранения «президентства Российской империи»

Большинство депутатов проголосовали за объявление благодарности силовикам, против выступили оппозиционеры. Ранее Макаров уже дважды за неделю вручал благодарности представителям силовых ведомств – сотрудникам полиции и Росгвардии. Так, он наградил силовиков за охрану Мариинского дворца во время незаконных митингов.