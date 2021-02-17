Спикер ЗакСа заявил о необходимости сохранения «президентства Российской империи»

Posted 17 февраля 2021, 11:49
Published 17 февраля 2021, 11:49
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров на заседании в среду, 17 февраля, назвал Россию империей. Это произошло во время обсуждения решения об объявлении благодарности росгвардейцам.
«Мы должны объединиться, сохранить великий институт – институт президентства Российской империи», - приводит слова спикера Закс.Ру.
Макаров также обратился к оппозиционным депутатам, попросив их не «шакалить» у иностранных консульств, а также рассказал о методичках по «цветным революциям».
Большинство депутатов проголосовали за объявление благодарности силовикам, против выступили оппозиционеры. Ранее Макаров уже дважды за неделю вручал благодарности представителям силовых ведомств – сотрудникам полиции и Росгвардии. Так, он наградил силовиков за охрану Мариинского дворца во время незаконных митингов.