Движение на Приморском шоссе в Петербурге ограничат на три месяца

Posted 17 февраля 2021, 12:22
Published 17 февраля 2021, 12:22
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
Движение транспорта ограничат на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге более чем на три месяца. Это связано с реконструкцией дороги.
Водители испытают неудобства с четверга, 18 февраля до 30 мая на участке от Первого Лахтинского моста до Приморского проспекта, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
На этой неделе в городе введут и другие ограничения. В частности, на проспекте Маршала Блюхера на пересечении с Кушелевской дорогой. Здесь перекрытие будет связано с прокладкой водопровода. Срок ограничения – с восьми часов вечера 20 февраля до семи утра 24 февраля.
С 20 февраля по 7 марта из-за прокладки сетей канализации ограничат движение на улице Потапова – от шоссе Революции до Ириновского проспекта. Отметим, для пешеходов в указанных случаях подрядчики должны обеспечить максимально комфортные условия.