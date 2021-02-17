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Posted 17 февраля 2021, 12:22

Published 17 февраля 2021, 12:22

Modified 15 сентября 2022, 22:04

Updated 15 сентября 2022, 22:04

Движение на Приморском шоссе в Петербурге ограничат на три месяца

17 февраля 2021, 12:22
ГАТИ сообщила об ограничениях, которые вступят в силу в ближайшие дни.

Движение транспорта ограничат на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге более чем на три месяца. Это связано с реконструкцией дороги.

Водители испытают неудобства с четверга, 18 февраля до 30 мая на участке от Первого Лахтинского моста до Приморского проспекта, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

На этой неделе в городе введут и другие ограничения. В частности, на проспекте Маршала Блюхера на пересечении с Кушелевской дорогой. Здесь перекрытие будет связано с прокладкой водопровода. Срок ограничения – с восьми часов вечера 20 февраля до семи утра 24 февраля.

С 20 февраля по 7 марта из-за прокладки сетей канализации ограничат движение на улице Потапова – от шоссе Революции до Ириновского проспекта. Отметим, для пешеходов в указанных случаях подрядчики должны обеспечить максимально комфортные условия.

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