Движение на Приморском шоссе в Петербурге ограничат на три месяца

На этой неделе в городе введут и другие ограничения. В частности, на проспекте Маршала Блюхера на пересечении с Кушелевской дорогой. Здесь перекрытие будет связано с прокладкой водопровода. Срок ограничения – с восьми часов вечера 20 февраля до семи утра 24 февраля.