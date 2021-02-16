За ночь в Санкт-Петербурге выпало 6,5 сантиметра снега

Posted 16 февраля 2021, 09:34
Published 16 февраля 2021, 09:34
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
6,5 сантиметра снега выпало в Санкт-Петербурге за минувшую ночь. Информацию по данным на девять часов утра вторника, 16 февраля, опубликовала пресс-служба Смольного.
Отмечается, что осадки не прекратятся в течение дня. Ранее ГУ МЧС по Санкт-Петербургу выпустило экстренное предупреждение в связи с осадками и усилением ветра.
По информации городского правительства, город утром убирали более тысячи единиц техники и почти 1,3 тысячи дворников.
«С городских улиц за минувшие сутки собрали и вывезли почти 13 тыс. кубометров снега», - сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.
Сообщить о состоянии дорог можно в дежурную службу комблага по телефону 314-60-13.
Снегопад привел к масштабным пробкам на дорогах города в утренний час пик. По данным сервиса «Яндекса», они достигали девяти баллов.