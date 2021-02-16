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Posted 16 февраля 2021, 09:34

Published 16 февраля 2021, 09:34

Modified 15 сентября 2022, 22:04

Updated 15 сентября 2022, 22:04

За ночь в Санкт-Петербурге выпало 6,5 сантиметра снега

16 февраля 2021, 09:34
В Смольном рассказали, как убирают город.

6,5 сантиметра снега выпало в Санкт-Петербурге за минувшую ночь. Информацию по данным на девять часов утра вторника, 16 февраля, опубликовала пресс-служба Смольного.

Отмечается, что осадки не прекратятся в течение дня. Ранее ГУ МЧС по Санкт-Петербургу выпустило экстренное предупреждение в связи с осадками и усилением ветра.

По информации городского правительства, город утром убирали более тысячи единиц техники и почти 1,3 тысячи дворников.

«С городских улиц за минувшие сутки собрали и вывезли почти 13 тыс. кубометров снега», - сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

Сообщить о состоянии дорог можно в дежурную службу комблага по телефону 314-60-13.

Снегопад привел к масштабным пробкам на дорогах города в утренний час пик. По данным сервиса «Яндекса», они достигали девяти баллов.

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