«Единая Россия» выступила за сокращение сроков и стоимости подключения к газу

По сообщению издания nashgorod.ru, ЕР предложила создать единого регионального оператора, который будет заниматься вопросами газификации домовладений в регионах Российской Федерации. Если инициативу одобрят, это не только снизит стоимость подключения, но и решит проблему, с которой сталкиваются владельцы домов, расположенных в местах прохождения магистрали по границе. Это называют “последней милей” и не могут решить, кто должен оплачивать процесс газификации. Также сообщается, что в обязанности регионального оператора будет входит оформление документов - у граждан не будет возникать проблем с этим и процесс существенно ускорится.