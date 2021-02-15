«Единая Россия» выступила за сокращение сроков и стоимости подключения к газу

Posted 15 февраля 2021, 18:44
Published 15 февраля 2021, 18:44
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
По сообщению издания nashgorod.ru, ЕР предложила создать единого регионального оператора, который будет заниматься вопросами газификации домовладений в регионах Российской Федерации. Если инициативу одобрят, это не только снизит стоимость подключения, но и решит проблему, с которой сталкиваются владельцы домов, расположенных в местах прохождения магистрали по границе. Это называют “последней милей” и не могут решить, кто должен оплачивать процесс газификации. Также сообщается, что в обязанности регионального оператора будет входит оформление документов - у граждан не будет возникать проблем с этим и процесс существенно ускорится.
«Можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом — включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию», — отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Для заключения комплексного договора на газоснабжение он предложил использовать “Госуслуги” или сайт МФЦ, которыми граждане привыкли пользоваться.
При этом на решение вопросов отводится минимум времени. Чтобы реализовать проект, необходимо внести соответствующие изменения в лесное, градостроительное и земельное законодательства. Медведев подчеркнул, что также необходимо внести изменения в дорожную карту, разработкой которой занимаются члены ЕР совместно со специалистами Министерства энергетики.
Губернаторы в регионах восприняли идею о создании единого регоператора по газификации положительно. Они считают, что это обеспечит оптимальное взаимодействие всех участников процесса и будет стимулировать представителей отрасли вкладывать средства в решение проблемы газификации населения. Министерству энергетики и “Газпрому” идея также понравилась. Более того, руководитель компании Алексей Миллер отметил, что такое решение позволит снизить стоимость подключения к газораспределительным магистралям на тридцать процентов.
В планах ЕР в ближайшее время совместно с правительством и “Газпромом” проанализировать все поступившие предложения в отношении газификации и их обобщение. После этого инициативы рассмотрят на заседании Госсовета.
«Люди ждут того, что страна будет газифицирована полностью. Цель важная и хорошо понятная», — заключил Медведев.
Сайт ER.ru сообщает, что к обсуждению вопросов газификации “Единая Россия” приступила летом прошлого года. Тогда “Единая Россия” выступила с предложением подключить регионы к газораспределительным сетям бесплатно, за счет “Газпрома”. Реализовать проект планируют в течение ближайших трех лет.
«В Санкт-Петербурге ведется постоянная работа по укреплению надежности и стабильности функционирования газораспределительной системы. В соответствии с заданным в Генеральном плане города вектором приоритетными целями в данной сфере являются дальнейшее повышение качества предоставляемых населению услуг газоснабжения, обеспечение газификации пригородных районов города.
Мероприятия по развитию системы газоснабжения осуществляются на основании региональной программы, утверждаемой на пятилетний период. Общий запланированный объем финансирования региональной подпрограммы «Развитие и функционирование систем газоснабжения Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы», реализуемой в рамках государственной программы города по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения, составляет более 17 млрд руб.
На текущий год на реализацию подпрограммы предусмотрены бюджетные и внебюджетные средства в размере более 3 млрд руб.
В целях обеспечения равного доступа населения к системам газоснабжения льготным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, предусматривающие, в частности, возможность осуществления за счет средств бюджета Санкт-Петербурга устройства внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда, проведение работ по замене газовых плит, газовых водонагревательных колонок», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко.