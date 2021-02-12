В центре Петербурга коммунальщики сбивали лёд с крыш и повредили несколько авто

Posted 12 февраля 2021, 14:04
Published 12 февраля 2021, 14:04
Modified 5 февраля, 15:02
Updated 5 февраля, 15:02
Жительница Петербурга пожаловалась на то, что сотрудники коммунальных служб, сбивая лёд с крыш в Заячьем переулке, повредили несколько автомобилей. Глыбы льда помяли и расцарапали припаркованные у дома легковые авто.
«Разбито заднее стекло, вмятины, в салоне снег. Рядом тоже повреждены автомобили. Владелица красного Daewoo — моя мама. Она пенсионерка», — цитирует «Мегаполис онлайн» одну из хозяек пострадавших авто.
По словам местных жителей, после того как с крыш на автомобили сбросили снег, работники ЖКС попытались замаскировать ущерб с помощью снега — присыпать вмятины.
Со своей стороны в администрации Центрального района изданию «Невские новости» рассказали, что сотрудники ЖКС предупреждали о сбросе снега загодя. Все желающие, настаивают представители властей, имели возможность перепарковать свои машины.
«Владельцы автомобилей, которые увидели предупреждение, расчистили места, а эта машина осталась. ЖКС не смогли найти владельца. Сброска снега с крыши началась по факту. Действительно упала глыба льда с крыши, отскочила и разбила лобовое стекло автомобиля. Директор ЖКС в курсе, будут решать вопрос с владельцем», — комментируют в пресс-службе районной администрации.
Так как владелица помятого автомобиля написала заявление в полицию, с большой вероятностью вопрос о выплате компенсации будет решаться в судебном порядке.
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