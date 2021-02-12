В центре Петербурга коммунальщики сбивали лёд с крыш и повредили несколько авто

«Владельцы автомобилей, которые увидели предупреждение, расчистили места, а эта машина осталась. ЖКС не смогли найти владельца. Сброска снега с крыши началась по факту. Действительно упала глыба льда с крыши, отскочила и разбила лобовое стекло автомобиля. Директор ЖКС в курсе, будут решать вопрос с владельцем», — комментируют в пресс-службе районной администрации.