newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля 2021, 14:04

Published 12 февраля 2021, 14:04

Modified 5 февраля, 15:02

Updated 5 февраля, 15:02

В центре Петербурга коммунальщики сбивали лёд с крыш и повредили несколько авто

12 февраля 2021, 14:04
В Заячьем переулке глыбами льда помяло несколько автомобилей. Сотрудники ЖКС пытались замаскировать вмятины снегом.

Жительница Петербурга пожаловалась на то, что сотрудники коммунальных служб, сбивая лёд с крыш в Заячьем переулке, повредили несколько автомобилей. Глыбы льда помяли и расцарапали припаркованные у дома легковые авто.

«Разбито заднее стекло, вмятины, в салоне снег. Рядом тоже повреждены автомобили. Владелица красного Daewoo — моя мама. Она пенсионерка», — цитирует «Мегаполис онлайн» одну из хозяек пострадавших авто.

По словам местных жителей, после того как с крыш на автомобили сбросили снег, работники ЖКС попытались замаскировать ущерб с помощью снега — присыпать вмятины.

Со своей стороны в администрации Центрального района изданию «Невские новости» рассказали, что сотрудники ЖКС предупреждали о сбросе снега загодя. Все желающие, настаивают представители властей, имели возможность перепарковать свои машины.

«Владельцы автомобилей, которые увидели предупреждение, расчистили места, а эта машина осталась. ЖКС не смогли найти владельца. Сброска снега с крыши началась по факту. Действительно упала глыба льда с крыши, отскочила и разбила лобовое стекло автомобиля. Директор ЖКС в курсе, будут решать вопрос с владельцем», — комментируют в пресс-службе районной администрации.

Так как владелица помятого автомобиля написала заявление в полицию, с большой вероятностью вопрос о выплате компенсации будет решаться в судебном порядке.

Материалы по теме
В Санкт-Петербурге рухнула крыша исторического здания«Оттепели подходят к концу»: снег и гололедица ожидаются в Петербурге в четвергСотрудники МЧС расчехлили шланги у Фонтанки, где на снегу вытоптали «Навального»
#Транспорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика