Торговые объекты в Северной Осетии проверят после взрыва во Владикавказе

Posted 12 февраля 2021, 12:58
Published 12 февраля 2021, 12:58
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
12 февраля во Владикавказе произошёл взрыв газа в магазине «Магнит». Пострадавших нет, однако здание разрушилось полностью.
По информации «Кавказ Пост», после случившегося прокуратура Северной Осетии инициировала проверки всех подобных объектов, а также ТРЦ. Соответствующее поручение сделал республиканский прокурор Александр Морозов.
Предметами проверки будут соблюдение пожарной безопасности, правильность использования газовых приборов. В случае обнаружения нарушений могут быть предприняты строжайшие меры прокурорского реагирования.
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