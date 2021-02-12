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Posted 12 февраля 2021, 12:58

Published 12 февраля 2021, 12:58

Modified 15 сентября 2022, 22:04

Updated 15 сентября 2022, 22:04

Торговые объекты в Северной Осетии проверят после взрыва во Владикавказе

12 февраля 2021, 12:58
Прокуратура Северной Осетии намерена проверить безопасность всех крупных торговых точек, в том числе ТРЦ.

12 февраля во Владикавказе произошёл взрыв газа в магазине «Магнит». Пострадавших нет, однако здание разрушилось полностью.

По информации «Кавказ Пост», после случившегося прокуратура Северной Осетии инициировала проверки всех подобных объектов, а также ТРЦ. Соответствующее поручение сделал республиканский прокурор Александр Морозов.

Предметами проверки будут соблюдение пожарной безопасности, правильность использования газовых приборов. В случае обнаружения нарушений могут быть предприняты строжайшие меры прокурорского реагирования.

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