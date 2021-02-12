Похититель редких черепов из Зоологического института продавал их школьнику

Posted 12 февраля 2021, 07:02
Published 12 февраля 2021, 07:02
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
В Петербурге стали известны обстоятельства кражи в Зоологическом институте РАН. Выяснилось, что редкие и ценные экспонаты месяцами тихонько выносил с работы сотрудник учреждения — плотник.
Среди похищенных черепов были настоящие научные редкости — головы золотой кошки, дымчатого леопарда, бамбукового медведя, ленивцев и другие.
По данным ИА АЖУР, 50-летний мужчина в течение полугода (с августа 2020 по январь 2021) крал из института черепа редких животных и продавал их за бесценок. Покупателем примерно 50 украденных экспонатов оказался 16-летний подросток.
Юноша, в свою очередь, перепродавал кости через Интернет. По счастью, правоохранители при обыске выяснили, что подросток не успел сбыть с рук все черепа — 28 единиц были обнаружены у него дома.
Ученые оценили причиненный Зоологическому институту ущерб в три с половиной миллиона рублей. Однако юноша, по всей вероятности, заработал на продаже черепов на порядки меньше.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сотрудник института задержан. В ближайшие дни ему будет избрана мера пресечения. Как сообщается, это не первое преступление в его жизни — 50-летний мужчина ранее уже был судим.
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