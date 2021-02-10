В Петербурге клуб-ресторан выселили из исторического здания

Posted 10 февраля 2021, 09:22
Published 10 февраля 2021, 09:22
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
Клуб-ресторан в Санкт-Петербурге выселили из здания на улице Зодчего России, которое считается памятником истории и культуры.
В ходе проверки выяснилось, что заведение незаконно занимает помещение площадью 750 квадратных метров. Кроме того, пользователь объекта выполнил незаконную перепланировку: в помещении заложены оконный проем и проход.
«Ранее в отношении объекта нежилого фонда был заключен договор аренды с компанией, однако договор был расторгнут в конце 2019 года», - сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга.
На данный момент долг перед городом по аренде превышает 10 миллионов рублей. Пользователя просили освободить помещение, но он продолжил незаконно его использовать. В результате выселять ресторан пришлось принудительно.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14