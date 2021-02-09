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Posted 9 февраля 2021, 13:27

Published 9 февраля 2021, 13:27

Modified 15 сентября 2022, 22:04

Updated 15 сентября 2022, 22:04

В Петербурге задержали мужчину, накормившего полуторамесячную дочь наркотиками

9 февраля 2021, 13:27
На петербуржца завели уголовное дело.

35-летний житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Мужчина, по данным следствия, вел асоциальный образ жизни. В квартире на проспекте Энтузиастов он ежедневно выпивал в присутствии полуторамесячной дочери, а также употреблял наркотики.

«3 февраля 2021 года, будучи в состоянии наркотического опьянения в результате употребления психотропного вещества, допустил попадание данного вещества в детскую смесь, которой накормил девочку», - сообщили в пресс-службе главного СУ СКР по Санкт-Петербургу.

Ребенка госпитализировали в больницу и вовремя оказали помощь. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. На отца завели уголовное дело. Следователи поставят перед уполномоченными органами вопрос о лишении матери с отцом родительских прав.

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