В Петербурге задержали мужчину, накормившего полуторамесячную дочь наркотиками

Posted 9 февраля 2021, 13:27
Published 9 февраля 2021, 13:27
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
35-летний житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Мужчина, по данным следствия, вел асоциальный образ жизни. В квартире на проспекте Энтузиастов он ежедневно выпивал в присутствии полуторамесячной дочери, а также употреблял наркотики.
«3 февраля 2021 года, будучи в состоянии наркотического опьянения в результате употребления психотропного вещества, допустил попадание данного вещества в детскую смесь, которой накормил девочку», - сообщили в пресс-службе главного СУ СКР по Санкт-Петербургу.
Ребенка госпитализировали в больницу и вовремя оказали помощь. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. На отца завели уголовное дело. Следователи поставят перед уполномоченными органами вопрос о лишении матери с отцом родительских прав.
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