Мать требует 200 тысяч рублей за незаконное задержание ее ребенка в Петербурге

Posted 9 февраля 2021, 07:15
Published 9 февраля 2021, 07:15
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
Проживающая в Краснодарском крае женщина подала иск к Министерству финансов РФ за незаконное задержание ее несовершеннолетнего сына в Петербурге. Его рассмотрит Смольнинский районный суд.
Подросток живет в Северной столице вместе с бабушкой и дедушкой, а его интересы представляет сестра. 15 апреля прошлого года он шел к ней, чтобы передать продукты дедушке, который был ограничен в передвижении из-за коронавирусных ограничений.
На улице Мосина подростка задержали правоохранители, так как он находился на детской площадке. В иске указано, что площадки по данному адресу нет. Мальчика поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних и продержали там два дня. Теперь мать хочет возместить моральный вред, который она оценила в 200 тысяч рублей.
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