Мать требует 200 тысяч рублей за незаконное задержание ее ребенка в Петербурге

На улице Мосина подростка задержали правоохранители, так как он находился на детской площадке. В иске указано, что площадки по данному адресу нет. Мальчика поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних и продержали там два дня. Теперь мать хочет возместить моральный вред, который она оценила в 200 тысяч рублей.