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Posted 9 февраля 2021, 07:15

Published 9 февраля 2021, 07:15

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

Мать требует 200 тысяч рублей за незаконное задержание ее ребенка в Петербурге

9 февраля 2021, 07:15
Иск рассмотрит Смольнинский районный суд.

Проживающая в Краснодарском крае женщина подала иск к Министерству финансов РФ за незаконное задержание ее несовершеннолетнего сына в Петербурге. Его рассмотрит Смольнинский районный суд.

Подросток живет в Северной столице вместе с бабушкой и дедушкой, а его интересы представляет сестра. 15 апреля прошлого года он шел к ней, чтобы передать продукты дедушке, который был ограничен в передвижении из-за коронавирусных ограничений.

На улице Мосина подростка задержали правоохранители, так как он находился на детской площадке. В иске указано, что площадки по данному адресу нет. Мальчика поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних и продержали там два дня. Теперь мать хочет возместить моральный вред, который она оценила в 200 тысяч рублей.

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