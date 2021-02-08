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Posted 8 февраля 2021, 06:53

Published 8 февраля 2021, 06:53

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

В кабинете у замначальника отдела полиции в Петербурге нашли наркотики

8 февраля 2021, 06:53
На должность правоохранитель был назначен два дня назад.

37-летний заместитель начальника отдела полиции в Московском районе Санкт-Петербурга попал в поле зрения сотрудников управления собственной безопасности. В минувшие выходные в кабинете правоохранителя на улице Ленсовета правоохранители провели обследование.

Полицейские нашли у коллеги около грамма синтетического наркотика, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Внимание сотрудников УСБ также привлекли некоторые документы. Теперь судьбу замначальника отдела полиции решат в городском управлении Следственного комитета.

Отмечается, что мужчина был официально назначен на должность только два дня назад, обстоятельства случившегося выясняются.

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