В кабинете у замначальника отдела полиции в Петербурге нашли наркотики

Posted 8 февраля 2021, 06:53
Published 8 февраля 2021, 06:53
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
37-летний заместитель начальника отдела полиции в Московском районе Санкт-Петербурга попал в поле зрения сотрудников управления собственной безопасности. В минувшие выходные в кабинете правоохранителя на улице Ленсовета правоохранители провели обследование.
Полицейские нашли у коллеги около грамма синтетического наркотика, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Внимание сотрудников УСБ также привлекли некоторые документы. Теперь судьбу замначальника отдела полиции решат в городском управлении Следственного комитета.
Отмечается, что мужчина был официально назначен на должность только два дня назад, обстоятельства случившегося выясняются.
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