СКА в последнем матче перед паузой обыграл «Йокерит»

«Непростой матч, тяжелый. Хорошо, что забили в третьем периоде и дотерпели в концовке, - сказал после игры главный тренер СКА Валерий Брагин. - Самое важное было – с положительными эмоциями уйти на перерыв. Отдохнем, поработаем и выйдем на финишную прямую подготовки к плей-офф».