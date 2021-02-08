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Posted 8 февраля 2021, 05:46

Published 8 февраля 2021, 05:46

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

СКА в последнем матче перед паузой обыграл «Йокерит»

8 февраля 2021, 05:46
Сюжет
СКА
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «армейцев».

СКА обыграл «Йокерит» из Хельсинки в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 февраля, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Гости первыми открыли счет, но «армейцы» переломили ход встречи. У СКА отличились Василий Подколзин, Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов.

«Непростой матч, тяжелый. Хорошо, что забили в третьем периоде и дотерпели в концовке, - сказал после игры главный тренер СКА Валерий Брагин. - Самое важное было – с положительными эмоциями уйти на перерыв. Отдохнем, поработаем и выйдем на финишную прямую подготовки к плей-офф».

В чемпионате КХЛ наступила пауза, связанная с участием сборной России в очередном этапе Евротура. Ближайший матч СКА проведет 16 февраля против московского «Спартака».

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