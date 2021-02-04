При лобовом столкновении двух грузовиков в Петербурге заживо сгорел водитель

Posted 4 февраля 2021, 09:16
Published 4 февраля 2021, 09:16
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
Крупное ДТП произошло в Курортном районе Санкт-Петербурга днем в среду, 3 февраля. На 17-м километре Зеленогорского шоссе столкнулись две грузовые «Газели».
26-летний водитель одного из автомобилей по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся со вторым грузовиком. От удара одна из машин загорелась.
В результате первый водитель в тяжелом состоянии был госпиализирован. Второй скончался на месте. Как сообщает группа «Дорожный инспектор» в социальной сети ВКонтакте, он сгорел заживо. Личность погибшего устанавливается. По факту аварии проводится проверка.
Еще одно крупное ДТП произошло в этом же районе во второй половине дня: маршрутка перевернулась в кювет, погибла пассажирка.
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