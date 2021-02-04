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Posted 4 февраля 2021, 09:16

Published 4 февраля 2021, 09:16

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

При лобовом столкновении двух грузовиков в Петербурге заживо сгорел водитель

4 февраля 2021, 09:16
Второго пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Крупное ДТП произошло в Курортном районе Санкт-Петербурга днем в среду, 3 февраля. На 17-м километре Зеленогорского шоссе столкнулись две грузовые «Газели».

26-летний водитель одного из автомобилей по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся со вторым грузовиком. От удара одна из машин загорелась.

В результате первый водитель в тяжелом состоянии был госпиализирован. Второй скончался на месте. Как сообщает группа «Дорожный инспектор» в социальной сети ВКонтакте, он сгорел заживо. Личность погибшего устанавливается. По факту аварии проводится проверка.

Еще одно крупное ДТП произошло в этом же районе во второй половине дня: маршрутка перевернулась в кювет, погибла пассажирка.

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#Транспорт#Новости
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