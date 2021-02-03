Три стационара в Санкт-Петербурге вернулись к плановой работе

Об этом накануне сообщил губернатор Александр Беглов. Количество заболевших коронавирусом детей в прошлом месяце по сравнению с декабрем 2020 года снизилось на 60%, а число госпитализированных с Covid-19 беременных женщин – на 20%. Доля пациентов на аппаратах ИВЛ снизилась более, чем на треть.