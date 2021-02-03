Три стационара в Санкт-Петербурге вернулись к плановой работе

Posted 3 февраля 2021, 08:10
Published 3 февраля 2021, 08:10
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
Три стационара в Санкт-Петербурге, которые принимали пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к плановой работе. Речь идет о Мариинской больнице, НИИ имени Поленова и отделениях детской больницы имени Филатова.
Об этом накануне сообщил губернатор Александр Беглов. Количество заболевших коронавирусом детей в прошлом месяце по сравнению с декабрем 2020 года снизилось на 60%, а число госпитализированных с Covid-19 беременных женщин – на 20%. Доля пациентов на аппаратах ИВЛ снизилась более, чем на треть.
По словам Беглова, в данный момент в городе свободно 40% коек. В общей сложности врачи вылечили от коронавируса почти 234 человек.
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