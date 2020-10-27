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Posted 27 октября 2020, 05:44

Published 27 октября 2020, 05:44

Modified 16 августа 2022, 20:08

Updated 16 августа 2022, 20:08

Временный госпиталь в «Ленэкспо» начал прием пациентов с коронавирусом

27 октября 2020, 05:44
В двух павильонах подготовили 295 коек.

Временный госпиталь в «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге начал принимать пациентов с коронавирусом с понедельника, 26 октября. Сейчас для больных Covid-19 открыты павильоны №№5 и 5А, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

В госпитале открыты 295 коек, из них 15 – реанимационных с аппаратами искусственной вентиляции легких. Здесь Также размещены компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, к каждой койке подведен кислород, сообщает «Мойка78».

Остальные павильоны в «Ленэкспо» также подготовлены и могут начать принимать пациентов в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. На прошлой неделе власти говорили, что насущной необходимости в открытии временного госпиталя нет. Кроме того, у комплекса не было лицензии на осуществление медицинской деятельности. Сейчас лицензия получена.

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#Николай Новожилов#Общество#Новости
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