Временный госпиталь в «Ленэкспо» начал прием пациентов с коронавирусом

Posted 27 октября 2020, 05:44
Published 27 октября 2020, 05:44
Modified 16 августа 2022, 20:08
Updated 16 августа 2022, 20:08
Временный госпиталь в «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге начал принимать пациентов с коронавирусом с понедельника, 26 октября. Сейчас для больных Covid-19 открыты павильоны №№5 и 5А, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.
В госпитале открыты 295 коек, из них 15 – реанимационных с аппаратами искусственной вентиляции легких. Здесь Также размещены компьютерный томограф, системы жизнеобеспечения, к каждой койке подведен кислород, сообщает «Мойка78».
Остальные павильоны в «Ленэкспо» также подготовлены и могут начать принимать пациентов в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. На прошлой неделе власти говорили, что насущной необходимости в открытии временного госпиталя нет. Кроме того, у комплекса не было лицензии на осуществление медицинской деятельности. Сейчас лицензия получена.