Временный госпиталь в «Ленэкспо» начал прием пациентов с коронавирусом

Остальные павильоны в «Ленэкспо» также подготовлены и могут начать принимать пациентов в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. На прошлой неделе власти говорили, что насущной необходимости в открытии временного госпиталя нет. Кроме того, у комплекса не было лицензии на осуществление медицинской деятельности. Сейчас лицензия получена.