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Posted 27 октября 2020, 09:33

Published 27 октября 2020, 09:33

Modified 15 сентября 2022, 21:33

Updated 15 сентября 2022, 21:33

Суды Петербурга перешли на закрытый режим работы из-за коронавируса

27 октября 2020, 09:33
Допуск слушателей в здания судов запретили.

Суды Санкт-Петербурга перешли на особый режим работы из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Участников судопроизводства будут допускать в здания только при наличии средств индивилуальной защиты.

«Допуск слушателей в здания судов запрещен. Личный прием граждан запрещен. Подача всех документов только в электронном виде»

- сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Кроме того, в зданиях все посетители должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Помещения также обрабатывают дезинфицирующими веществами «в целях борьбы с Covid-19».

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