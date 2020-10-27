Суды Петербурга перешли на закрытый режим работы из-за коронавируса

Posted 27 октября 2020, 09:33
Published 27 октября 2020, 09:33
Modified 15 сентября 2022, 21:33
Updated 15 сентября 2022, 21:33
Суды Санкт-Петербурга перешли на особый режим работы из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Участников судопроизводства будут допускать в здания только при наличии средств индивилуальной защиты.
«Допуск слушателей в здания судов запрещен. Личный прием граждан запрещен. Подача всех документов только в электронном виде»
- сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Кроме того, в зданиях все посетители должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Помещения также обрабатывают дезинфицирующими веществами «в целях борьбы с Covid-19».