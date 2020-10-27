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Posted 27 октября 2020, 06:00

Published 27 октября 2020, 06:00

Modified 15 сентября 2022, 21:33

Updated 15 сентября 2022, 21:33

СКА дома забросил пять шайб «Авангарду»

27 октября 2020, 06:00
Сюжет
СКА
Армейцы одержали волевую победу.

Петербургский СКА на своем льду одержал волевую победу над омским «Авангардом» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла вечером в понедельник, 26 октября.

Гости первыми открыли счет усилиями экс-игрока СКА Наиля Якупова. Но хозяева смогли переломить ход матча. Итоговый счет – 5:2 в пользу команды Валерия Брагина. Хет-триком у «армейцев» отметился Эмиль Галимов. По голу на свой счет записали Антон Бурдасов и Кирилл Марченко. Последний поразил уже пустые ворота.

«Очень рад, что сегодня команда была видна, как бы ни складывалась игра, - сказал после матча главный тренер СКА Валерий Брагин. - Было большое удаление в начале игры, выстояли. Чувствовался позитивный заряд, бились друг за друга. Самое главное – цельная в плане тактики игра. С хорошей самоотдачей и тактически грамотная».

СКА занимает второе место в Западной конференции. В среду, 28 октября, команда дома примет китайский «Куньлунь Редстар».

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#Спорт#СКА#Новости
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