СКА дома забросил пять шайб «Авангарду»

«Очень рад, что сегодня команда была видна, как бы ни складывалась игра, - сказал после матча главный тренер СКА Валерий Брагин. - Было большое удаление в начале игры, выстояли. Чувствовался позитивный заряд, бились друг за друга. Самое главное – цельная в плане тактики игра. С хорошей самоотдачей и тактически грамотная».