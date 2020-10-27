Санкт-Петербург обновил рекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области также растет число инфицированных. За последние сутки положительными оказались 129 тестов. Это второй худший результат за все время: рекорд был установлен 23 октября – 133 случая. В регионе за период пандемии заболело 10,9 тысячи человек, 116 скончалось.