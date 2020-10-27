Санкт-Петербург обновил рекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки

Posted 27 октября 2020, 08:19
Published 27 октября 2020, 08:19
Modified 15 сентября 2022, 21:33
Updated 15 сентября 2022, 21:33
Очередной антирекорд по числу выявленный случаев коронавируса за сутки был установлен в Петербурге в понедельник, 26 октября. Заболел 721 человек – на шесть больше, чем днем ранее.
При этом количество летальных случаев увеличилось на 47 и достигло 3674. Количество заболевших с начала марта в городе составило 58,2 тысячи человек.
В Ленинградской области также растет число инфицированных. За последние сутки положительными оказались 129 тестов. Это второй худший результат за все время: рекорд был установлен 23 октября – 133 случая. В регионе за период пандемии заболело 10,9 тысячи человек, 116 скончалось.
В России за последние сутки заболело 16,5 тысячи человек. При этом установлен рекорд по числу смертельных исходов – 320. С начала марта от коронавируса в стране умерли 26,6 тысячи россиян.