Шнуров в традиционной манере пошутил о расчленениях в Петербурге

На днях следователи Санкт-Петербурга задержали предполагаемого убийцу преподавателя Санкт-Петербургского государственного технологического института. Трагедия произошла вечером 22 октября – по версии следствия, мужчина задушил свою знакомую, а после отрезал ей палец, чтобы воспользоваться ее смартфоном. Это убийство стало одним из многих нашумевших случаев расправы в городе на Неве. Поэтому лидер группировки «Ленинград» решил в свойственной ему манере высказаться на тему этой новости.