Шнуров в традиционной манере пошутил о расчленениях в Петербурге

Posted 26 октября 2020, 19:42
Published 26 октября 2020, 19:42
Modified 15 сентября 2022, 21:33
Updated 15 сентября 2022, 21:33
На днях следователи Санкт-Петербурга задержали предполагаемого убийцу преподавателя Санкт-Петербургского государственного технологического института. Трагедия произошла вечером 22 октября – по версии следствия, мужчина задушил свою знакомую, а после отрезал ей палец, чтобы воспользоваться ее смартфоном. Это убийство стало одним из многих нашумевших случаев расправы в городе на Неве. Поэтому лидер группировки «Ленинград» решил в свойственной ему манере высказаться на тему этой новости.
«Здесь, как в Англии, тоже есть шпили/// Ходят экскурсионные группы/// Раньше в Питере только лишь пили/// А теперь пилят разные трупы», - начал стихотворение музыкант.
По словам Шнурова, северная столица превратилась в город убийств. Описывая все трагичные случаи, он обратился к Достоевскому и его роману «преступление и наказание». Поэт обратил внимание, что в городе не только вымышленный Раскольников убил топором старуху-процентщицу, здесь когда-то повесили пятерых декабристов.
Стоит отметить, что Шнуров полюбился фанатам своей любовью сочинять стихи на злободневные темы. Недавно он иронизировал над Иосифом Пригожиным и его супругой Валерией, которые жаловались на нехватку денег, а потом уехали отдыхать в Дубай. Также он посвятил стихи Юрию Лозе, которому объявил благодарность Президент России Владимир Путин.