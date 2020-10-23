Возможная заморозка цен на доступ в интернет рискует обернуться резким ростом тарифов

Случись выборы в Госдуму весной будущего года инициатива Федорова даже сыграла бы на руку единороссам. А вот на выборах в сентябре все может оказаться наоборот: операторы, которые могли бы плавно «размазывать» повышение в течение полугода, вынуждены будут сделать это с отсрочкой, но уже с учетом новых издержек. И тогда цены на интернет вырастут не на 10-15%, а на максимальные 20 или 25%.