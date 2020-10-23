Возможная заморозка цен на доступ в интернет рискует обернуться резким ростом тарифов

Posted 23 октября 2020, 09:12
Published 23 октября 2020, 09:12
Modified 15 сентября 2022, 21:33
Updated 15 сентября 2022, 21:33
Редакция Newia.ru публикует материал авторов телеграм-канала "Новый век", посвящённый теме возможной заморозки цен на домашний интернет. Текст приводится с минимальной редактурой, мнение редакции может не совпадать с мнением авторов "Нового века".
Цены на домашний интернет возможно заморозят до июля следующего года. По опросу операторов фиксированной связи, проведенному агентством TelecomDaily осенью 2020 г. многие из них готовятся к росту цен на свои услуги минимум на 10%. А по мнению ряда компаний, повышение тарифов может составить до 20%.
Причины банальны: пандемия, падения рубля, необходимость дополнительных затрат на соблюдение провайдерами «пакета Яровой», а также инициированный президентом проект «Доступный интернет» - в рамках послания к Федеральному собранию Владимир Путин пообещал по обещал обеспечить россиян бесплатным доступом к ряду веб-ресурсов, но связанные с этим затраты провайдеров, власти компенсировать отказались, переложив их на тех же россиян. Позаботиться о гражданах решил депутат-единоросс Евгений Федоров, который предложил ввести мораторий на рост цен на домашний интернет до середины 2021 г.
Мобильный интернет он не упоминает, то ли не пользуется, то ли не хочет связываться с Большой тройкой операторов мобильной связи. То ли считает, что все переведенные на удаленку сотрудники компаний, о которых он и выражает заботу, сидят именно на проводном домашнем интернете.
Случись выборы в Госдуму весной будущего года инициатива Федорова даже сыграла бы на руку единороссам. А вот на выборах в сентябре все может оказаться наоборот: операторы, которые могли бы плавно «размазывать» повышение в течение полугода, вынуждены будут сделать это с отсрочкой, но уже с учетом новых издержек. И тогда цены на интернет вырастут не на 10-15%, а на максимальные 20 или 25%.
И тогда «Единой России» спасибо уже никто не скажет.