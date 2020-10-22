На Ямале продлевают выдачу бесплатных лекарств от ОРВИ

Posted 22 октября 2020, 14:39
Published 22 октября 2020, 14:39
Modified 15 сентября 2022, 21:33
Updated 15 сентября 2022, 21:33
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа решило продлить одну из мер социальной поддержки. Она касается выдачи бесплатных наборов лекарств для тех, кто болеет ОРВИ.
Как сообщает «Муксун.ФМ», наборы в скором времени направят во все населённые пункты округа. Продление меры связано с тем, что спрос на них среди местных жителей не снижается.
В правительстве региона отметили, что за прошедшие четыре месяца было выдано чуть более 62 тысяч таких наборов. Кроме того, из-за роста заболеваемости ОРВИ и продления режима ограничений руководство ЯНАО экстренно запросили дополнительные средства на лекарства и стали заключать контракты. Сейчас все необходимые работы проведены, и препараты придут, а кто получил не вовремя, получат во второй очереди.