На Ямале продлевают выдачу бесплатных лекарств от ОРВИ

В правительстве региона отметили, что за прошедшие четыре месяца было выдано чуть более 62 тысяч таких наборов. Кроме того, из-за роста заболеваемости ОРВИ и продления режима ограничений руководство ЯНАО экстренно запросили дополнительные средства на лекарства и стали заключать контракты. Сейчас все необходимые работы проведены, и препараты придут, а кто получил не вовремя, получат во второй очереди.