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Posted 22 октября 2020, 14:39

Published 22 октября 2020, 14:39

Modified 15 сентября 2022, 21:33

Updated 15 сентября 2022, 21:33

На Ямале продлевают выдачу бесплатных лекарств от ОРВИ

22 октября 2020, 14:39
Это связано с востребованностью в осенний сезон.

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа решило продлить одну из мер социальной поддержки. Она касается выдачи бесплатных наборов лекарств для тех, кто болеет ОРВИ.

Как сообщает «Муксун.ФМ», наборы в скором времени направят во все населённые пункты округа. Продление меры связано с тем, что спрос на них среди местных жителей не снижается.

В правительстве региона отметили, что за прошедшие четыре месяца было выдано чуть более 62 тысяч таких наборов. Кроме того, из-за роста заболеваемости ОРВИ и продления режима ограничений руководство ЯНАО экстренно запросили дополнительные средства на лекарства и стали заключать контракты. Сейчас все необходимые работы проведены, и препараты придут, а кто получил не вовремя, получат во второй очереди.

#Общество#Новости
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