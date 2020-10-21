Более 300 учителей в Петербурге заболели коронавирусом

Posted 21 октября 2020, 07:11
Published 21 октября 2020, 07:11
Modified 15 сентября 2022, 21:33
Updated 15 сентября 2022, 21:33
Более 300 учителей в Санкт-Петербурге сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказала вице-губернатор северной столицы Ирина Потехина.
По ее словам, из-за заболеваний учителей часто возникают проблемы, связанные с сокращением времени работы продленок в школах. Она также отметила, что власти всеми способами хотят избежать перехода на дистанционный формат обучения.
«Могу сказать, хорошо, что у нас есть оффлайн-обучение и возможность приходить в школу. Лучше пусть будет так, чем дистанционное обучение, - сказала Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург». - Мы делаем все, чтобы оттянуть момент или вовсе избежать перехода на дистанционку».
Ранее сообщалось, что власти рассматривают вариант, при котором школьные каникулы в Петербурге будут увеличены до двух недель.