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Posted 21 октября 2020, 07:11

Published 21 октября 2020, 07:11

Modified 15 сентября 2022, 21:33

Updated 15 сентября 2022, 21:33

Более 300 учителей в Петербурге заболели коронавирусом

21 октября 2020, 07:11
Власти города хотят избежать перехода на дистанционное обучение.

Более 300 учителей в Санкт-Петербурге сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказала вице-губернатор северной столицы Ирина Потехина.

По ее словам, из-за заболеваний учителей часто возникают проблемы, связанные с сокращением времени работы продленок в школах. Она также отметила, что власти всеми способами хотят избежать перехода на дистанционный формат обучения.

«Могу сказать, хорошо, что у нас есть оффлайн-обучение и возможность приходить в школу. Лучше пусть будет так, чем дистанционное обучение, - сказала Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург». - Мы делаем все, чтобы оттянуть момент или вовсе избежать перехода на дистанционку».

Ранее сообщалось, что власти рассматривают вариант, при котором школьные каникулы в Петербурге будут увеличены до двух недель.

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