Более 300 учителей в Петербурге заболели коронавирусом

«Могу сказать, хорошо, что у нас есть оффлайн-обучение и возможность приходить в школу. Лучше пусть будет так, чем дистанционное обучение, - сказала Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург». - Мы делаем все, чтобы оттянуть момент или вовсе избежать перехода на дистанционку».