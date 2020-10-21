Анастасия Решетова решила продать квартиру после расставания с Тимати

Напомним, Тимати и Решетова встречались с 2015 года, но поженились (по слухам) только в 2017. Два года спустя на Анастасия родила от рэп-звезды сына. Сам Тимур Юнусов души не чаял в наследнике, однако летом отпустил его с матерью отдыхать в Сен-тропе, а сам уехал отдыхать с дочерью от первых отношений и мамой, Симоной Юнусовой. Парой месяцев позже пара объявила, что «перегорела» и решила расстаться. Решетова и Тимати заявили, что расстались мирно и пообещали воспитывать ребенка совместно. Однако фанаты заметили, что периодически обе звезды выкладывают совместные фото и видео, и сразу после «расставания» Тимати заявил об участии в новом сезоне шоу «Холостяк». Поэтому звезду заподозрили в избитом пиар-ходе, чтобы привлечь внимание к проекту.