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Posted 21 октября 2020, 18:13

Published 21 октября 2020, 18:13

Modified 15 сентября 2022, 21:33

Updated 15 сентября 2022, 21:33

Анастасия Решетова решила продать квартиру после расставания с Тимати

21 октября 2020, 18:13
Модель решила продать недвижимость в фешенебельном жилом комплексе.

Поклонники поинтересовались у модели и бизнесвумен, где она собирается жить с ребенком после расставания с Тимати. Дело в том, что сейчас Решетова и ее сын Ратмир живут в трехэтажном пентхаусе в центре столицы. Эта недвижимость принадлежит рэп-звезде, но сам он планировал перебраться в загородный дом – его он начал строить, чтобы разместиться всей семьей.

По словам самой Решетовой, у нее и самой есть жилье – еще до знакомства с Тимати она купила квартиру площадью в 100 квадратных метров в одном из столичных ЖК. Однако эта квартира не подходит для проживания с ребенком. Раньше она думала, что покупка недвижимости – хорошая инвестиция, пишет Анастасия, но сейчас нужно выбрать что-то комфортное для жизни. А что касается инвестиций, утверждает модель, то лучше инвестировать в себя или же в свое дело.

Напомним, Тимати и Решетова встречались с 2015 года, но поженились (по слухам) только в 2017. Два года спустя на Анастасия родила от рэп-звезды сына. Сам Тимур Юнусов души не чаял в наследнике, однако летом отпустил его с матерью отдыхать в Сен-тропе, а сам уехал отдыхать с дочерью от первых отношений и мамой, Симоной Юнусовой. Парой месяцев позже пара объявила, что «перегорела» и решила расстаться. Решетова и Тимати заявили, что расстались мирно и пообещали воспитывать ребенка совместно. Однако фанаты заметили, что периодически обе звезды выкладывают совместные фото и видео, и сразу после «расставания» Тимати заявил об участии в новом сезоне шоу «Холостяк». Поэтому звезду заподозрили в избитом пиар-ходе, чтобы привлечь внимание к проекту.

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