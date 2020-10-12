Власти Петербурга выкупят нежилые помещения для коронавирусной больницы

Posted 12 октября 2020, 09:55
Published 12 октября 2020, 09:55
Modified 15 сентября 2022, 21:33
Updated 15 сентября 2022, 21:33
Власти Санкт-Петербурга выкупят нежилые здания, которые находятся в собственности АО «ЛОМО» для больницы Святителя Луки. Постановление о выделении бюджетных средств подписал губернатор Александр Беглов.
Для приобретения помещений на улице Чугунной площадью более 3 тысяч квадратных метров выделено более 120 милллионов рублей.
«Они приобретаются в целях создания современного круглосуточного отделения для оказания медицинской помощи в амбулаторной форме», - сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
При необходимости помещения перепрофилируют для оказания помощи больным коронавирусом, здесь будет создано 165 коек.