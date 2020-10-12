Суд в Петербурге начал арестовывать фигурантов «дела онкологов» о хищении препаратов

Предполагаемого организатора хищений Кубышевский районный суд в понедельник, 12 октября, заключил под стражу на два месяца. Арестована также процедурная медицинская сестра ГБУЗ «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер», сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Она также будет находиться в СИЗО как минимум до 7 декабря. Еще нескольких человек отправили под домашний арест. Двум медсестрам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.