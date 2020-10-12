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Posted 12 октября 2020, 14:20

Published 12 октября 2020, 14:20

Modified 15 сентября 2022, 21:33

Updated 15 сентября 2022, 21:33

Суд в Петербурге начал арестовывать фигурантов «дела онкологов» о хищении препаратов

12 октября 2020, 14:20
Предполагаемого организатора преступной схемы заключили под стражу до декабря.

Суд в Санкт-Петербурге избирает меру пресечения для фигурантов «дела онкологов» о хищении медицинских препаратов на миллионы рублей с целью их последующей перепродажи.

Правоохранители провели более 35 обысков, изъяли около 30 миллионов рублей, сотню золотых слитков, а также лекарства на сумму порядка 100 миллионов рублей. По делу были задержаны 16 человек, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Предполагаемого организатора хищений Кубышевский районный суд в понедельник, 12 октября, заключил под стражу на два месяца. Арестована также процедурная медицинская сестра ГБУЗ «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер», сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Она также будет находиться в СИЗО как минимум до 7 декабря. Еще нескольких человек отправили под домашний арест. Двум медсестрам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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