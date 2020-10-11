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Posted 11 октября 2020, 14:13

Published 11 октября 2020, 14:13

Modified 15 сентября 2022, 21:33

Updated 15 сентября 2022, 21:33

В Приморском районе Петербурга мужчина выпал с третьего этажа и ушёл на своих ногах

11 октября 2020, 14:13
Нетрезвый петербуржец спускался с пятого этажа по водосточной трубе.

Накануне вечером в полицию и скорую помощь Петербурга обратился молодой человек, ставший свидетелем странной и потенциально опасной ситуации. Он наблюдал, как с пятого этажа многоквартирного дома по водосточной трубе спускается мужчина, и решил обратиться в экстренные службы.

Его опасения подтвердились — в районе третьего этажа мужчину подвела координация движений, и он рухнул на землю. Когда на место происшествия прибыла бригада медиков и оказала пострадавшему первую помощь, мужчина встал и на своих ногах ушёл от врачей.

По предварительным данным, потерпевший был пьян и по большому счету отделался испугом — при первичном осмотре серьезных повреждений медики у него не выявили.

Отметим, как пишет КП, прибывшие на место происшествия полицейские опросили жителя квартиры, из которой вылез мужчина. Однако владелец заявил, что ничего не знает, гостей у него в этот вечер не было, и уж тем более из окна пятого этажа у него из квартиры никто не выходил.

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