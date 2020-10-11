В Приморском районе Петербурга мужчина выпал с третьего этажа и ушёл на своих ногах

Отметим, как пишет КП, прибывшие на место происшествия полицейские опросили жителя квартиры, из которой вылез мужчина. Однако владелец заявил, что ничего не знает, гостей у него в этот вечер не было, и уж тем более из окна пятого этажа у него из квартиры никто не выходил.