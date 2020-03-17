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Posted 17 марта 2020, 07:36

Published 17 марта 2020, 07:36

Modified 15 сентября 2022, 20:50

Updated 15 сентября 2022, 20:50

Исаакий и Эрмитаж перешли на онлайн-трансляции из-за коронавируса

17 марта 2020, 07:36
Сразу два музея нашли интерактивную альтернативу живому посещению.

Пресс-службы Эрмитажа и Исаакиевского собора сообщают о том, что в связи с эпидемией коронавируса в ближайшие дни у них будут существенные изменения.

В Эрмитаже в «Старой деревне» не будут проводить никаких мероприятий. Во всяком случае до конца марта. Однако побывать в музее всё же будет возможно, правда, в онлайн-формате. Эрмитаж будет показывать по одному новому открытому хранению.

Что же касается Исаакиевского собора, то там два ближайших концерта пройдут без зрителей. Однако их можно будет увидеть, также онлайн. Сделают это благодаря прямым эфирам в ВК.

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#Культура#Новости
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