Тренер без образования или как за собственные деньги покалечить ребенка

Posted 12 июля 2018, 14:50
Published 12 июля 2018, 14:50
Modified 18 августа 2022, 19:58
Updated 18 августа 2022, 19:58
Всё началось с того, что как и все родители семья В. хотела развивать способности своей дочери Майи и решили отдать девочку в секцию по художественной гимнастике.
При выборе секции остановились на спортивном клубе по художественной гимнастике - «Триумф», под руководством Масловой Елены Алексеевны, находящийся при общеобразовательной школе № 346 Невского района Санкт-Петербурга. Девочка очень увлеченно начала заниматься и даже успела достичь некоторых успехов, до начала двухнедельных спортивных сборов в городе Сочи под руководством тренера - Елены Алексеевны. Во время тренировки по растяжке, под пристальным руководством и воздействием тренера, девочка почувствовала сильную боль в бедре, которое ещё и хрустнуло. Девочка сразу сообщила о сильной боли, но тренер, по словам ребенка, не придала этому значения. За неделю до окончания спортивных сборов, Майя каждый день жаловалась Елене Алексеевне на сильную боль, но тренер так не предприняла мер по оказанию медицинской помощи, более того ребёнку даже не снизили физическую нагрузку.
Вернувшись домой в Санкт-Петербург, родители девочки незамедлительно обратились за помощью в травматологический пункт. Был поставлен неутешительный диагноз, который впоследствии может препятствовать заниматься данным видом спорта.
Спортивные сборы проходили под руководством тренера, однако Елена Алексеевна не считает, что поступила непрофессионально, более того пытается оспорить факт получения травмы у Майи в период нахождения на спортивных сборах.
Взвесив все за и против родители решили подавать в суд, посчитав что нельзя оставлять этот случай безнаказанным. По мнению родителей, тренер травмировал и бесчеловечно отнёсся к самочувствию ребёнка и это может повторится вновь.
В процессе судебных тяжб, выяснилось, что с высокой степенью вероятности тренер Маслова Елена Алексеевна высшего профессионального образования в области физической культуры и спорта и вовсе не имеет, а по образованию является экономистом. Федерация художественной гимнастики Санкт-Петербурга не располагают никакими сведениями об образовании, сертификации и лицензиях, дающими право Елене Алексеевне осуществлять тренерскую деятельность.
Однако, на сайте общеобразовательной школы № 346 Невского района Санкт-Петербурга до недавнего времени в разделе информации о тренере было указано, что Елена Алексеевна является мастером спорта по художественной гимнастике, сейчас школьный сайт пишет, что Елена Алексеевна кандидат в мастера спорта с 2005 года, однако на тот момент «кандидату» было-бы 11 лет.
Следовательно «тренер» без образования и какого-либо права осуществления тренерской деятельности может "тренировать" юных спортсменов за деньги их родителей. Берегите своих детей и не записывайте их на сомнительного рода секции. Наша редакция пристально следит за развитием событий в данном деле Невского районного суда. Подробности дела будут опубликованы по мере поступления информации.