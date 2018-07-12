Тренер без образования или как за собственные деньги покалечить ребенка

При выборе секции остановились на спортивном клубе по художественной гимнастике - «Триумф», под руководством Масловой Елены Алексеевны, находящийся при общеобразовательной школе № 346 Невского района Санкт-Петербурга. Девочка очень увлеченно начала заниматься и даже успела достичь некоторых успехов, до начала двухнедельных спортивных сборов в городе Сочи под руководством тренера - Елены Алексеевны. Во время тренировки по растяжке, под пристальным руководством и воздействием тренера, девочка почувствовала сильную боль в бедре, которое ещё и хрустнуло. Девочка сразу сообщила о сильной боли, но тренер, по словам ребенка, не придала этому значения. За неделю до окончания спортивных сборов, Майя каждый день жаловалась Елене Алексеевне на сильную боль, но тренер так не предприняла мер по оказанию медицинской помощи, более того ребёнку даже не снизили физическую нагрузку.