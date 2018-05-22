"Единая Россия" позеленела

Posted 22 мая 2018, 08:17
Published 22 мая 2018, 08:17
Modified 16 августа 2022, 20:06
Updated 16 августа 2022, 20:06
21 мая в Москве в форме совместного расширенного заседания Генерального и Высшего Совета «ЕР» прошла партконференция «Направление 2026», в которой принял участие глава партии Дмитрий Медведев.
На заседании было продекларировано обновление партийного курса, вернее даже #ЕРОБНОВЛЕНИЕ.
Как это будет реализовано на деле, предстоит еще посмотреть, но совершенно понятно, что с приходом Андрея Турчака на роль секретаря Генерального совета партии партия уже перестала быть прежней, хотя бы по кадровому наполнению исполкома - вместо апатичных аппаратчиков пришли люди с полей, со знанием актуальной региональной повестки.
Другое дело, что реальные и декларируемые изменения всегда сильно отличаются.
Турчак, как и любой амбициозный руководитель на его месте хочет усиления партии в регионах, усиление влияния партии на исполнительную власть и вообще, усиления победы "партии с фракцией" над "фракции партии".
Но для этого ему нужен инструментарий, и вот как свое влияние собираются увеличивать партийцы
В принципе это понятно - последние крупнейшие антивластные выступления были связаны с коррупцией и экологией. Но с коррупцией партия уже в нулевых поборолась, теперь пришла очередь ЭКОЛОГИИ. С технологической точки зрения долбать регионы по выполнению экологической повестки логичнее и понятнее, чем по коррупционной, которой всё-таки должны силовики заниматься. Но вот то, что партия парламентского большинства в России в десятых годах 21 века - "зелёные" это конечно не представимая в 90е и нулевые ситуация.
Олег Ведутов