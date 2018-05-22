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Posted 22 мая 2018, 08:17

Published 22 мая 2018, 08:17

Modified 16 августа 2022, 20:06

Updated 16 августа 2022, 20:06

"Единая Россия" позеленела

22 мая 2018, 08:17
"Единая Россия" позеленела

21 мая в Москве в форме совместного расширенного заседания Генерального и Высшего Совета «ЕР» прошла партконференция «Направление 2026», в которой принял участие глава партии Дмитрий Медведев.

На заседании было продекларировано обновление партийного курса, вернее даже #ЕРОБНОВЛЕНИЕ.

Как это будет реализовано на деле, предстоит еще посмотреть, но совершенно понятно, что с приходом Андрея Турчака на роль секретаря Генерального совета партии партия уже перестала быть прежней, хотя бы по кадровому наполнению исполкома - вместо апатичных аппаратчиков пришли люди с полей, со знанием актуальной региональной повестки.

Другое дело, что реальные и декларируемые изменения всегда сильно отличаются.

Турчак, как и любой амбициозный руководитель на его месте хочет усиления партии в регионах, усиление влияния партии на исполнительную власть и вообще, усиления победы "партии с фракцией" над "фракции партии".

Но для этого ему нужен инструментарий, и вот как свое влияние собираются увеличивать партийцы

  • Работа с социальной повесткой. Прежде всего не собираются отдавать повестку оппонентам.
  • Открытость. Теперь прием граждан нельзя будет вести помощникам - только первым лицам. За этим будут следить
  • Цифровые технологии - дистанционное голосование на праймериз и оценка социального самочувствия
  • "Политстартап" - проект нового социального лифта. В свое время Турчаку и руководимой им "Молодой Гвардией" удалось реализовать проект "Политзавод"- когда молодежь получила 20% квоту в партийных списках и в рамках "Политзвода" боролась за места в в заветных 20%. Теперь весь партийный список может стать таким заводом или если угодно "стартапом".

Но главная неожиданность - это новая, экологическая направленность партии.

В принципе это понятно - последние крупнейшие антивластные выступления были связаны с коррупцией и экологией. Но с коррупцией партия уже в нулевых поборолась, теперь пришла очередь ЭКОЛОГИИ. С технологической точки зрения долбать регионы по выполнению экологической повестки логичнее и понятнее, чем по коррупционной, которой всё-таки должны силовики заниматься. Но вот то, что партия парламентского большинства в России в десятых годах 21 века - "зелёные" это конечно не представимая в 90е и нулевые ситуация.

Олег Ведутов

 

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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