"Единая Россия" позеленела

В принципе это понятно - последние крупнейшие антивластные выступления были связаны с коррупцией и экологией. Но с коррупцией партия уже в нулевых поборолась, теперь пришла очередь ЭКОЛОГИИ. С технологической точки зрения долбать регионы по выполнению экологической повестки логичнее и понятнее, чем по коррупционной, которой всё-таки должны силовики заниматься. Но вот то, что партия парламентского большинства в России в десятых годах 21 века - "зелёные" это конечно не представимая в 90е и нулевые ситуация.